Market dönüşü kapıda kargocuyla karşılaştım. Hemen hepsi aynı boyutta kutular taşıyordu. Bunlar ne, diye sorunca genç adamın maskesinin ardında yüzünün gerildiğini fark ettim. Tebessüm mü, can sıkıntısı mı, onu anlamak artık zor işte! "Ayakkabı" dedi, "sürekli ayakkabı satın alıyorlar!" Alışveriş kültürümüzün içine ne kadar çok "tahayyül" ve "psikolojik telafi" mekanizmasının sıkıştırıldığını unutuyoruz tabii... Evde oturmaktan bunalan ve sürekli çekip gitmeyi hayal edenler sosyal medyada birbirinden hoş ayakkabı ilanları görmelerinin böyle sonuçlanacağı belliydi. Zihnimizi gezmeye çıkartan gıcır ayakkabılar...
***Sanırım bir süre böyle sersemlemiş halde kalacağız... Çünkü Covid-19 hakkında her gün yeni bir "enformasyon" ortaya dökülüyor ama bunların bilimselliğinden söz etmek neredeyse imkansız. Üstelik bir hafta önce söylenenler, hatta gazetelere manşet olan bilgiler bugün unutuluveriyor. Elimizde hala 2-M var. Maske ve Mesafe... Bundan ötesi artık "şehir efsaneleri" kıvamına gelmeye başladı ve bu efsaneler önümüzdeki ayların gündelik yaşamını kökten etkileyecek. Mesela artık dezenfektanlarla ilişkimizde ipin ucu kaçtı. Hem kendimize hem de çevreye zarar vermeye başladık. Ama buradan dönüş yapmak kolay değil!
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***İşe güce bağımlı uyku düzenimiz bozuldu. Kesin! Yani modern saat tekledi. Ama "vakitler" yerli yerinde. Zamanın hoyratlığına karşı vaktin şefkati... Hele sabah, hele ikindi, hele akşamın yatsıya hızla koşuşu... Ne güzeller!
***Bugünlerde ne dinlediğimi soruyorsunuz... Bol bol Enver İbrahim (Anouar Brahem) dinliyorum. Sonra gitarda Cenk Erdoğan ve davulda Mehmet İlkiz'in kurduğu Lahza grubunun müzikleri geliyor. Şarkı formunu iyice çıkardım hayatımdan. Bakalım, ne zamana kadar?