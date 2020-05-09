Market dönüşü kapıda kargocuyla karşılaştım. Hemen hepsi aynı boyutta kutular taşıyordu. Bunlar ne, diye sorunca genç adamın maskesinin ardında yüzünün gerildiğini fark ettim. Tebessüm mü, can sıkıntısı mı, onu anlamak artık zor işte! "Ayakkabı" dedi, "sürekli ayakkabı satın alıyorlar!" Alışveriş kültürümüzün içine ne kadar çok "tahayyül" ve "psikolojik telafi" mekanizmasının sıkıştırıldığını unutuyoruz tabii... Evde oturmaktan bunalan ve sürekli çekip gitmeyi hayal edenler sosyal medyada birbirinden hoş ayakkabı ilanları görmelerinin böyle sonuçlanacağı belliydi. Zihnimizi gezmeye çıkartan gıcır ayakkabılar...

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Sanırım bir süre böylehalde kalacağız... Çünkü Covid-19 hakkında her gün yeni bir "enformasyon" ortaya dökülüyor ama bunların bilimselliğinden söz etmek neredeyse imkansız. Üstelik bir hafta önce söylenenler, hatta gazetelere manşet olan bilgiler bugün unutuluveriyor.Bundan ötesi artık "şehir efsaneleri" kıvamına gelmeye başladı ve bu efsaneler önümüzdeki ayların gündelik yaşamını kökten etkileyecek. Mesela artıkHem kendimize hem de çevreye zarar vermeye başladık. Ama buradan dönüş yapmak kolay değil!

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Neymiş? Turizmde yeni gözdemizolacakmış... Bana sorarsanız,buralardan yeni de olsa bir "kolay kolay çıkmaz! Görünmeyen düşmandankorku dağları sarmış... Bir karavancı "hiç değilsemutfak ekipmanım ve yediğim içtiğim de kendikontrolüm altında" diyor... Medyanın "" havası vererek haber yaptığı birçokşey orta vadede ekonomi ve çalışan sınıflarınhayatı içinişaret ediyor.Bilmem, kaç kişi bunun farkında?

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İşe güce bağımlı uyku düzenimiz bozuldu. Kesin! Yani modern saat tekledi. Ama "yerli yerinde.Hele sabah, hele ikindi, hele akşamın yatsıya hızla koşuşu... Ne güzeller!

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Bugünlerde ne dinlediğimi soruyorsunuz... Bol bol(Anouar Brahem) dinliyorum. Sonra gitarda Cenk Erdoğan ve davulda Mehmet İlkiz'in kurduğugrubunun müzikleri geliyor. Şarkı formunu iyice çıkardım hayatımdan. Bakalım, ne zamana kadar?