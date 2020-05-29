Prof. Sergio Canavero adını duymuş muydunuz?

Belki bir tek düzenli okurlarım hatırlarlar...

Bir beyin cerrahı...

"Kafa nakli" çalışmalarıyla tanınıyor.

Esas hedefi ise yarı insan, yarı robot ürünler için şimdilik test ortamı oluşturmak.

Önemli nokta şu...

Çalışmaları engellenen Prof. Canavero pek çok benzer araştırmacı gibi ekibini toplayıp Çin'e yerleşti.

İki yıl önceydi.

"Gelecek böyle gelmemeli" başlıklı yazımda bundan bahsetmiş ve demiştim ki...

Yeni Çin'in birçok yüzü var ve bunları görmezden geliyoruz...

Oysa derin ABD ile küreselcilerin egemenliğine giren Çin arasındaki kavgayı bu gelişmeler çerçevesinden de değerlendirmek gerekir.

***

Şimdi salgın sonrasının çok farklı bir dünya olacağından bahsedip duruyoruz.Bir bakıma şöyle diyebiliriz:Ya da şu daha doğru olabilir...Lakin esas fırtına finans-kapital ve devletler arası ilişkiler düzeyinde kopacak.Anlayacağınız...Biz salgına (cambaza) bakarken, karakolda (açık kavga, sıcak savaş, vd.) bitmesi muhtemel bir çekişme yaşanıyor.

***

Şimdi dünyayüzleşiyor.Meğer bu dev ülke almış yürümüş!Trump oyunu bozuncaya kadar Washington-Londra hattını elinde tutan küreselciler Çin'e bütün kapıları açmış ve dünyayı resmen uyutmuşlar.En son ve en sıcak olaya bakmak yeterince fikir verebilir..., salgın bu tabloyu açığaçıkardığında siyasiler de, medya daşaşırdı.13 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı (kimilerine göre ABD'nin fiili başkanı) Pompeo hiç üşenmedi, kalktı İsrail 'e gitti.Netanyahu'nun yüzüne karşı İsrail'in Çin politikasını sert bir dille eleştirdi: "dedi ve geri döndü.Kapalı kapılar ardında daha neler neler dediğini tahmin edebilirsiniz...17 Mayıs'ta dageldi.

***

Olup biteni görmekte zorlanıyoruz.Eh, şöyle düşünün...Virüs yoluyla sanki hepimize bir tür" yapıldı!