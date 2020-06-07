Sokakta karşılaştılar. Birbirlerini tanıyamadılar. Sonra bir ihtimali seslendiren sorular geldi. Adını çağırmalar... Yüzlerindeki maskeleri suçladılar. Araya giren zaman akıllarına gelmedi. Suçu "KALBİN HAFIZASI"na yüklemeye utandılar.... O güne kadar birbirlerini gözlerinden (bakışlarından) tanımak konusunda ne kadar ihmalkar, jestlerine dikkat konusunda ne kadar dalgın olduklarını akıllarından bile geçirmediler.

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Sesi çıkmıyor. O da ne demek, diyeceksinizşimdi...Aynadaki ben, KONUŞANBEN'dir. Ama şu an sesi soluğu çıkmıyor.Maskem bunu önlüyor sanki... ("Akustik ayna" gibi kavramlaştırmaları,Judith Butler'ı falan unutun şu an...Zaten kim okumaya katlanmış, anlamış,hakkını vermiş Butler'ın, emin değilim.Bunda bir sorun da yok!)

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Aynadaki ben zamanın ta kendisidir. "Ayna ayna söyle bana, benden güzeli var mı?" diye seslenen kraliçeye önce "en güzel sensin" dediği an ile "Pamuk prenses güzel" dediği an arasında çok zaman geçmiş, nice şeyler olmuştur. Şöyle de diyebiliriz:Duymazdan geldiğimiz çoktur.

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Üzerlerine yazılardöşenip dert anlatmaya çalışmaktanyorulmamız bundan...

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Bir kasabanın ara sokaklarında karşılaşmıştım şu duvar yazısıyla: "Seveceksen sev, aşkım!" Belli ki geçip giden zamandan yediği dayaklarla bitkin düşmüş bir genç karalamıştı. Aşkın, zaten bekleyiş ve hasretten başka bir şey olmadığını bilmiyordu henüz.

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Her "SENİ SEVİYORUM" içinde bir miktar zorbalık saklar. Söylerkenbir kenara bırakmamalı.

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Bir vesileyle aklıma düştü... Bebek Kahve'den kalkıp Fatih semtine gitmeye bile hep üşenmiş, Bursa'dan geçerken tarihi şehire yaklaşmadan Nilüfer semtindeki pek modern bir kafede soluklanıp sonra Bodrum'a doğru yola devam etmiş çevreden yazar çizerlerin bize yıllar boyuveanlatmaları niye garip gelmiyor? Gelmeli oysa. Çünkü o zaman "" dedikleri şeyin bizim buralardan çok Viyana'ya uygun düştüğünü; ""in bir Beyoğlu/Pera hayıflanması olabileceğini anlıyorsunuz.