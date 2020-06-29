2020 sadece başlangıç.

Ama 2020'nin de bir başlangıç ve bitişi var.

Hayır!

Anladınız onu siz...

1 Ocak- 31 Aralık takviminden söz etmiyorum.

Artık daha net anlaşılıyor ki, esas hikaye ve anahtar olay ABD seçimleri.

Covid-19 pandemisiyle başlandı bu yıla; ABD Başkanlık seçimi sonrası oluşacak çalkantılarla yeni bir aşamaya geçilecek.

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Sürekli manşetlere bakarsanız..."Bugün kaç kişi pozitif çıktı; insanlar maske taktı mı takmadı mı?" eksenine bağlı kalırsanız, "büyük hazırlığı" anlamanız mümkün olmayacak.Doğrusubakmaktır...Yeryüzü oligarklarınınbelki o yolla görebilirsiniz.

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Mesela şu haber...; iki şirketbu konuda güçlü sosyalmedya platformuTwitter'ı da dikkatliolması için uyardı.Basit bir şey sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.Devasa ve yıkıcı bir tasarımın ipuçları bunlar.Gerçekten ırkçılığa karşılar mı?Hayır! Trump'a karşılar.Gerçekte dedikleri şu: "

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Bir polis açık kameralara tam sekiz dakika bakarak boynuna bastığı George Floyd'u öldürdü ve pandemiyle başlayan yıkım süreci birden sokak hareketlerine dönüştü.Ardından başkaları da gelecektir.1980-90'ları ""la geçirmiştik, hatırlarsınız.Düşünsenize...Kim ırkçılığa karşı çıkmaz, nefret söylemine dur demez ki?Tıpkı LGBT projesinin birden bire "cinsiyet tercihi" söylemini terk edip yoğun biçimde" kavramını kullanmaya başlaması gibi...Kim aşka sırtını dönebilir ki?Ne uyanıklık ama!..

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