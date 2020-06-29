2020 sadece başlangıç.
Ama 2020'nin de bir başlangıç ve bitişi var.
Hayır!
Anladınız onu siz...
1 Ocak- 31 Aralık takviminden söz etmiyorum.
Artık daha net anlaşılıyor ki, esas hikaye ve anahtar olay ABD seçimleri.
Covid-19 pandemisiyle başlandı bu yıla; ABD Başkanlık seçimi sonrası oluşacak çalkantılarla yeni bir aşamaya geçilecek.
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Sürekli manşetlere bakarsanız...
"Bugün kaç kişi pozitif çıktı; insanlar maske taktı mı takmadı mı?" eksenine bağlı kalırsanız, "büyük hazırlığı" anlamanız mümkün olmayacak.
Doğrusu detay gibi görünen haberlere
bakmaktır...
Yeryüzü oligarklarının sadece sosyal düzeni değil, zihinlerimizi de baştan tasarlamaya başladıklarını
belki o yolla görebilirsiniz.
***
Mesela şu haber...
Coca-Cola ve Unilever nefret söylemlerine set çekmeyen Facebook ve Instagram'a reklam vermeyi 1 Temmuz'da 30 gün boyunca durdurma kararı aldı
; iki şirket
bu konuda güçlü sosyal
medya platformu
Twitter'ı da dikkatli
olması için uyardı.
Basit bir şey sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
Devasa ve yıkıcı bir tasarımın ipuçları bunlar.
Gerçekten ırkçılığa karşılar mı?
Hayır! Trump'a karşılar.
Gerçekte dedikleri şu: "Trump'a destek veriyorsunuz, devam ederseniz bitersiniz. Trumpçı paylaşımlara sayfalarınızı kapatın!
"
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Bir polis açık kameralara tam sekiz dakika bakarak boynuna bastığı George Floyd'u öldürdü ve pandemiyle başlayan yıkım süreci birden sokak hareketlerine dönüştü.
Ardından başkaları da gelecektir.
Küreselciler kitleleri güzel kavramlar ve sloganlarla uyutmayı iyi biliyor.
1980-90'ları "evrensel insan
"la geçirmiştik, hatırlarsınız.
Düşünsenize...
Kim ırkçılığa karşı çıkmaz, nefret söylemine dur demez ki?
Tıpkı LGBT projesinin birden bire "cinsiyet tercihi" söylemini terk edip yoğun biçimde "aşk
" kavramını kullanmaya başlaması gibi...
Kim aşka sırtını dönebilir ki?
Ne uyanıklık ama!..
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Oysa açın Google
'ı...
Dünyaya şimdi ırkçılığa karşıtlık öğretmeye kalkışan şirketlerin sabıka dosyalarına
bakın...
Afrika
dosyaları midenizi bulandırmaya yeter.
Şimdi bakın ama...
Çünkü bunlar yarın öbür gün Google'dan o sayfaları da sildirirler.