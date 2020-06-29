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Haberler Haşmet Babaoğlu Bizi endişe ve güzel kavramlarla uyuturlarken...
HAŞMET BABAOĞLU
29 Haziran 2020, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Bizi endişe ve güzel kavramlarla uyuturlarken...

2020 sadece başlangıç.
Ama 2020'nin de bir başlangıç ve bitişi var.
Hayır!
Anladınız onu siz...
1 Ocak- 31 Aralık takviminden söz etmiyorum.
Artık daha net anlaşılıyor ki, esas hikaye ve anahtar olay ABD seçimleri.
Covid-19 pandemisiyle başlandı bu yıla; ABD Başkanlık seçimi sonrası oluşacak çalkantılarla yeni bir aşamaya geçilecek.

***

Sürekli manşetlere bakarsanız...
"Bugün kaç kişi pozitif çıktı; insanlar maske taktı mı takmadı mı?" eksenine bağlı kalırsanız, "büyük hazırlığı" anlamanız mümkün olmayacak.
Doğrusu detay gibi görünen haberlere bakmaktır...
Yeryüzü oligarklarının sadece sosyal düzeni değil, zihinlerimizi de baştan tasarlamaya başladıklarını belki o yolla görebilirsiniz.

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Mesela şu haber...
Coca-Cola ve Unilever nefret söylemlerine set çekmeyen Facebook ve Instagram'a reklam vermeyi 1 Temmuz'da 30 gün boyunca durdurma kararı aldı; iki şirket bu konuda güçlü sosyal medya platformu Twitter'ı da dikkatli olması için uyardı.
Basit bir şey sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
Devasa ve yıkıcı bir tasarımın ipuçları bunlar.
Gerçekten ırkçılığa karşılar mı?
Hayır! Trump'a karşılar.
Gerçekte dedikleri şu: "Trump'a destek veriyorsunuz, devam ederseniz bitersiniz. Trumpçı paylaşımlara sayfalarınızı kapatın!"

***

Bir polis açık kameralara tam sekiz dakika bakarak boynuna bastığı George Floyd'u öldürdü ve pandemiyle başlayan yıkım süreci birden sokak hareketlerine dönüştü.
Ardından başkaları da gelecektir.
Küreselciler kitleleri güzel kavramlar ve sloganlarla uyutmayı iyi biliyor.
1980-90'ları "evrensel insan"la geçirmiştik, hatırlarsınız.
Düşünsenize...
Kim ırkçılığa karşı çıkmaz, nefret söylemine dur demez ki?
Tıpkı LGBT projesinin birden bire "cinsiyet tercihi" söylemini terk edip yoğun biçimde "aşk" kavramını kullanmaya başlaması gibi...
Kim aşka sırtını dönebilir ki?
Ne uyanıklık ama!..

***

Oysa açın 'ı...
Dünyaya şimdi ırkçılığa karşıtlık öğretmeye kalkışan şirketlerin sabıka dosyalarına bakın...
dosyaları midenizi bulandırmaya yeter.
Şimdi bakın ama...
Çünkü bunlar yarın öbür gün Google'dan o sayfaları da sildirirler.

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