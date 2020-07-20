Üzgünüm, sizi bugün üzeceğim...
Neden?
Çünkü bu batasıca dünyanın bazı yönleriyle yüzleşmeyi daha fazla geciktiremeyiz, diye düşünüyorum.
Sosyal medyadaki gevezeliklerimize bakıyorum...
Yüzeysel kavga gürültüler yüzünden gerçeklere körleştiğimizi düşünüyorum.
Böyle gitmez!
***
Çocuklar kayboluyor, çocuklar...
Belki "kaybediliyorlar"
demek daha
doğru, kaybediyoruz
çocukları...
Her yıl dünyada bir milyon çocuk
kayboluyor.
Uzmanlar üç milyon çocuğun her an tehlikede olduğunu söylüyor.
Bu çocukların çoğu insan kaçakçılarının, organ tüccarlarının, uluslararası evlatlık borsasının, ucuz iş gücü taşeronlarının ve pedofili ağının kurbanı oluyor.
Ve herkes hiç böyle bir şey yokmuş gibi yaşıyor.
***
Türkiye
'de kaybolan çocukların sayısı on yılda üç kat arttı. Resmi rakamlara göre bu sayı 120 bini geçti.
Dünyadaki durum iyice vahim.
ABD...
Bize ballı, havalı Hollywood hikayeleri, Netflix heyecanları satan ABD'de sadece geçen yıl 421. 394 kayıp çocuk
rapor edildi. FBI
rakamları bu. Sivil toplum kuruluşlarına göre esas sayı bunun iki katı.
Hindistan
sadece geçen yıl 111 bin kayıp çocuk
vakasını kayda geçti.
Kanada'da 2019 rakamı 40 bin çocuk; İngiltere'de 80 binden fazla
.
***
UNICEF'e göre dünyada "köklerinden koparılmış
" 50 milyona yakın çocuk
var.
Yersiz yurtsuzlar yani...
Aslında kimsesizler...
Ve açık biçimde tehlikedeler.
Sadece Avrupa'da 96 bin mülteci çocuk kayboldu, akıbetlerini bilen yok.
Bir durup düşünün...
İnsan tacirlerinin elinden kurtulanlar ayrımcı şiddetin ve ruhu çürümüş politikacıların zulmünden kurtulamıyor.
Bizdekilere bakın anlarsınız...
İki merhametsiz vekil...
Yıllardır bu çocukların zulüm görmesi ve göçmenlere karşı şiddetin alevlenmesi için ne varsa yapıyorlar.
***
Hayat belki güzel ama dünya çirkin.
Bunu görmeden yaşamayı sürdürmek mümkün elbette.
Fakat nereye kadar?
Bilmiyorum.
Düzelir mi?
Bu aldatıcılıklar, körlükler, sağırlıklar çarkında...
Bu "imansız iktisat
" çağında.
Düzelmez.
Lakin farkında olmak
, acısını taşımak, eşe dosta anlatmak, böyle bir dünyaya isyan ederek yaşamak
yine de iyiye, doğruya doğru ciddi bir başlangıçtır.