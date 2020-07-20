Üzgünüm, sizi bugün üzeceğim...

Neden?

Çünkü bu batasıca dünyanın bazı yönleriyle yüzleşmeyi daha fazla geciktiremeyiz, diye düşünüyorum.

Sosyal medyadaki gevezeliklerimize bakıyorum...

Yüzeysel kavga gürültüler yüzünden gerçeklere körleştiğimizi düşünüyorum.

Böyle gitmez!

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Belki "demek dahadoğru, kaybediyoruzçocukları...Her yıl dünyadakayboluyor.Uzmanlar üç milyon çocuğun her an tehlikede olduğunu söylüyor.Bu çocukların çoğu insan kaçakçılarının, organ tüccarlarının, uluslararası evlatlık borsasının, ucuz iş gücü taşeronlarının ve pedofili ağının kurbanı oluyor.Ve herkes hiç böyle bir şey yokmuş gibi yaşıyor.

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Türkiye 'de kaybolan çocukların sayısı on yılda üç kat arttı. Resmi rakamlara göre bu sayı 120 bini geçti.Dünyadaki durum iyice vahim.ABD...Bize ballı, havalı Hollywood hikayeleri, Netflix heyecanları satanrapor edildi. FBI rakamları bu. Sivil toplum kuruluşlarına göre esas sayı bunun iki katı. Hindistan sadece geçen yılvakasını kayda geçti.

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UNICEF'e göre dünyada "" 50 milyona yakın çocukvar.Yersiz yurtsuzlar yani...Aslında kimsesizler...Ve açık biçimde tehlikedeler.Bir durup düşünün...İnsan tacirlerinin elinden kurtulanlar ayrımcı şiddetin ve ruhu çürümüş politikacıların zulmünden kurtulamıyor.Bizdekilere bakın anlarsınız...İki merhametsiz vekil...Yıllardır bu çocukların zulüm görmesi ve göçmenlere karşı şiddetin alevlenmesi için ne varsa yapıyorlar.

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Bunu görmeden yaşamayı sürdürmek mümkün elbette.Fakat nereye kadar?Bilmiyorum.Düzelir mi?Bu aldatıcılıklar, körlükler, sağırlıklar çarkında...Bu "" çağında.Düzelmez.Lakin, acısını taşımak, eşe dosta anlatmak,yine de iyiye, doğruya doğru ciddi bir başlangıçtır.