Salgında bayramı nasıl geçirmeliyiz?.. Tedbirleri ve sosyal mesafeyi unutmamak gerekiyor ve eğer bu yaşadıklarımız bir "mana" kazanacaksa, belki şunları da düşünmeliyiz: Bayram ziyaretlerinde bile diller muhabbete ayarlanmakta zorlanır, hele akraba buluşmalarında bir bakarsınız ki, yerli yersiz eski defterler açılmış, zehirli iğneler ortalığa saçılmış... Hepimizin öyle hatıraları vardır, hani tam gönül sevinçle dolacakken kanatılan yaralar yüzünden tadı kaçmış bayramlar... Şimdi kalabalık buluşmalar yerine şöyle biraz uzak durup bu hallerimizle içimizden hesaplaşmak ne iyi olacak!

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Kurban geleneğini sindirmiş kişinin zihninde Habil'in (Kur'an adını vermez) kardeşine söyledikleri yankılanır: "Allah, ancakkabul eder, sen beni öldürmek için eliniuzatırsan, ben karşılık vermeyeceğim."(Maide-27).

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Ne ilginçtirdeğil mi? Dünya savaşlarını çıkartanzalimlerin parmağı kesilince ortalığıayağa kaldıran insanların yaşadığıtoplumlardan çıkıyor... Şimdilerde (bendahil) çoğumuz kurbanlarımızın kanınıgörmüyoruz. Allah kabul etsin, fakat" hiç hafife alınmayacaközellikler taşır. O halde alnımızdakikurban kanı eksikliğini hiç değilsezihnimizde kapatmak boynumuzunborcudur. Kanın anlamına uzak kalmamalı,unutmamalıyız. Derin konu, birgün daha uzun yazar çizerim.

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" diyen marketler, oncasıcakta biraz kapı önüne serinlemeyeçıkmış yaşlı hanıma önünden geçerkendeyip gülüşen mahalle ergenleri... Bumanzaralar bayramdan sonra bitsinartık! Yaşlılar böyle daha çok yaşlanıyor. Toplum bir yıl sonra bunun psikolojik ve fizyolojik maliyetini kaldıramayacak. ""nun bilimi (!) burada duvara tosluyor.

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Bayram boyunca burada günlük notlarımı paylaşacağım. Bu başlangıç olsun. Hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bayram nasıl geçerse geçsin, yeter ki kalbimizdolsun.