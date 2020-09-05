Gelişmeler, hepimizle acı acı dalgasını geçiyor... Daha birkaç ay öncesine kadar "Çocukları bilgisayar ekranının başından kaldıramıyorum" diye dert yanan, hatta pedagog kapılarını aşındıran anneler şimdi uzaktan eğitim için çocukları ekran başında tutmaya çalışıyor. İlk bakışta çocuklar için sorun yok tabii. Her türden ekranı seviyorlar. Saatlerce başında kalabilirler. Fakat ne için? Ders için mi? Orası fena halde şüpheli.

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Ekran öğretir. Bu net. Ama ekran asla "" değildir, olamaz. Okulun olumlu olduğu kadar olumsuz yanlarıyla da devasa bir sistem olduğu şimdi kafalara dank ediyor. Okul , insanı ""ya sokar, ekran ise öyle bir ""a düşürür ki, geri dönüşsüzdür...

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. Bireysel sağlık reçeteleriyle ilgilenenkalmadı artık. "" özel hastanelerinçağrı merkezlerinden utangaçreklamlar veriyorlar ama ilgilenen yok.İnandırıcı mı? Zor öyle olması.Çünkü kapitalist yaşam biçimindekolektivite sabun köpüğü gibidir, yüzeyikaplasa bile çabuk söner... Bir de şuekolü var ki, artık tam anlamıyla perişanhaldeler. Pandemi politikaları hepsine" emretti! Aslında heryaş içten içe yaşlanıyor bu günlerde...

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Bazen insanın aklına takılıyor.O halde?.. Neyse arkasını getirmeyeyim; bazı şapşallar komplo teorisi ürettiğimi sanacaklar.

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mevsimlik tat olmaktan çıktı, bu kesin. İçinde gerçek dondurmanın bulunmadığı endüstriyel ürünleri severek büyüyen çocuklardan artık dondurmayı her mevsim yemek isteyen gençlerin dönemine geldik. Şehirdevar. Meraklısı için not etmiş olayım: Anadolu Hisarı'ndakiciddi Floransa rüzgarı estiriyor. Şaşkınbakkal'daki'da ise enfes çeşitler var.

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Bir aydır'de takılıp kalmış haldeyim... Şu mısralara bakın: "