Mesafe yok...

Herkes yan yana, iç içe...

Müthiş bir sürtünme ısısı yayılıyor ortalığa...

Yüz yüze, kol kola, sırt sırta, omuz omuza...

Laf lafa, yalan dolana sürtünüp duruyoruz.

Adı "itiraf" konulmuş yapmacık öyküler birbirini izliyor.

Ezbere gevezelikler kendine ayran budalası hayranlar buluyor.

Öyle bir dünya bu!

Samimiyet dünyası...

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Tabii şimdi bunları okuyunca demişsinizdir ki...Ne mesafesizliği?Nerede o kol kola, sırt sırta haller?Kaldı mı, öyle şeyler şu pandemi günlerinde?Hayır!girişi bu...Bugünlerde çekmeceleri karıştırıp duruyorum, eski kitaplarımı başkası yazmış gibi (ki biraz öyle sahiden) okuyorum ya...İki binli yılların başında "" başlıklı yazımdanbu satırlar.

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Bir dakika! Bir dakika!Tamam, etli kanlı hayat birden "mesafeli" oluverdi amaOradaki "sürtünme ısısı"nı inkar edebilir misiniz?O yalan dolan yakınlıklarımız mesela...Çok tanıdık gelmedi mi?Gerçek şu ki...Samimiyetsiz "artık hükmünü sosyal medyada sürdürüyor.Olay bu!

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"in Arapça kökü "en içerisi, merkez, ilik, göbek" gibi benzetmelerle aktarılabilecek bir ""e işaret ediyor.Samimi olmak...Esasında bizim sandığımız gibi gevşek ve geveze bir hal değil, tersine sağlam bir duruş ve çoğu zaman sükunet gerektiriyor.Neden?Çünkü", "" olmak demek.Türkçe karşılık olarak uydurulan "içtenlik" de bu bakımdan manidar.Söyleyin şimdi...

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Şu sosyal hayatta (ve tabii sosyal medya hayatında) gerçekten "" bir şey var mı?Varsa bile ne kadar az...Varsa eğer, sessiz, sakin kuytularda çoğu zaman...Varsa, mutlaka güven ortamında var.Oysa bu ortam daha çok "" ortamı...Hep kendine yontmalar alanı...Üstelik şunu da bilmek gerek; samimiyet duygusu ve tavrıtanışıklığa dayanmaktan çok, kişininüzerine inşa edilebilir. Uzun lafın kısası...Önce kendimize bir "yapmalı!