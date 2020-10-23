Gündem çok dolu olunca...

Kafamız boşalıyor.

Mesela merak ediyorum...

Pandemi ortamının izole koca bebekleri olarak elimize tutuşturulan sosyal medya biberonlarının totaliter yapısını hiç konuşmayacak, her şeyi akışa mı bırakacağız?

Ya akış berrak sulara değil de, bataklığa doğruysa?

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Tamam!Çoğunluk zaten" edildi;Covid-19 haberleri konusunda aykırı ses duymaktan hoşlanmıyor, dolayısıyla Facebook Twitter o konuda sansür uyguladığında pek aldırılmıyor.Mesele Trump, Biden meselesi değil!Mesele sansürcü kararlılık.Bunun farkındaysanız, hiç değilse içinizdendeyip isyan edin!O da bir şeydir, ruhu diri tutar.Zaten gerisi (yani tek tek insanlar) o platformların da, dünyanın gidişatının da umurunda değil...

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Düşünsenize...çıkartamıyorsunuz sosyal medya platformlarında...Facebook kısıtlıyor (Zuckerberg de "ortada"ymış havasını buraya kadar verebildi), Twitter ise paylaşılmasına hiç izin vermiyor.Şunu da sorayım...Çin'in ve Rusya'nın kendi sosyal ağları totaliter, tamam da, bunlar neymiş peki?Bunları özgür sanma tercihimiz bize ""lerimizin rengi hakkında çok şey anlatmıyor mu?

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Pandemi konusunda Twitter ve YouTube kısıtlamalarına gelince...Diyelim ki, pandemiyi ciddiye almayanların fikirlerini özgürce dile getirmelerine izin vermiyorsun, global sağlık için tehdit olarak değerlendiriyorsun...Anladık!kısıtlarsan, bunane denir?denmeyeceğiaçık.

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Sonuç?Aklımızı başımıza toplamamız gerek.Fakat aklımız başımızda mı, şüpheli.Ne yapsın çocuklar!TikTok, Twitter, YouTube, Facebook ve benzerlerini kendilerineyaptılar.Pandemi de bunu iyice pekiştirdi.Bu düzenin dışına çıkmak, onlar için ölmek gibi bir şey.tam buradan başlıyor işte!