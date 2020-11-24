Bilimperestler çıldırmak üzereler...

Çünkü "yüce bilim"leri bir türlü işin içinden çıkamıyor...

Gönüllüler yavaş yavaş aşılanmaya başlandı ama virüsün özellikleri konusunda bir türlü berrak bir kanaat oluşamadı gitti!

Kimse de demiyor ki, yahu zaten bilim böyle bir şeydir, siz onu yanlış anlamışsınız...

Sanki bir güç bütün dünyayı muğlaklık sarmalının içine aldı.

Sanki korku ve tedirginlik atmosferinin sürmesi isteniyor.

Ve bunun için de yine "bilim insanları" kullanılıyor.

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Düşünsenize...Tam esas bulaşma yolunun "" olduğuna iknaolmuştuk ki...Tam maske-mesafe-hijyen üçlüsünün işe yarayacağı konusunda belli bir yol kat edilmişti ki...Yani toplumsal tedirginlik en azından "bir seyir izler hale gelmişti ki...Akıl karıştıran uzmanlar yine ortalığa döküldüler.Bizden bir uzman dün şöyle diyordu: "eğer mutasyona uğruyorsa,gıda yoluyla bulaşan bir mutant ortayaçıkabilir, rahat davranmamalıyız."Buyurun bakalım!başlasın!

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" son haftaların en gözde terimi...Gündelik dille söylersek, "Bak bu virüs değişip duruyor, özellikleri farklılaşıyor; öyle bir değişebilir ki, bütün önlemler ofsaytta kalır" dedin mi, akıl duruyor, korku başlıyor.Nitekim dünyanın orasında burasında bir takım "bilim insanları" şimdi bu terim üzerinden aşı hakkında şüphelerini dile getirmeye başladılar.Kabaca diyorlar ki,Yani durum geçen yılların grip virüslerinegöre üretilmiş grip aşılarına benzerse,beklenen fayda elde edilmez.Böyle böyle..."Mutasyon" terimi giderek birdönüşmek üzere...

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Mesele şu...Yakın gelecekteikiye ayrılacak...Bir yüzünde ikna ve korku yoluyla uysallaşmış geniş kitleleri, diğer yüzünde her türlü kışkırtmaya açık isyankar marjinal grupları göreceğiz.uçuk ve uydurukolduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...