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Haberler Haşmet Babaoğlu Taban tavandan beter!
HAŞMET BABAOĞLU
04 Aralık 2020, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Taban tavandan beter!

Biliyorum, gönlümüz razı gelmiyor...
İnsan, CHP seçmeninin az çok tutarlı ve "buraya özgü" bir toplum tasavvuruna sahip olduğunu düşünmek istiyor.
İnsan tabanın tepedeki Kılıçdaroğlu kadar "dalgalı" ve Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları kadar "ecnebi" olmadıklarına inanmak istiyor.
Tamam!
Ama sosyal körlük gibi bir şey bu...
Toplumu ve geleceğini anlamak açısından tehlikeli bir körlük...
Merak ediyorum; daha nereye kadar kendimizi kandıracağız?

***

Geçen haftalarda baktım...
Hâlâ bazı arkadaşlar CHP tabanında milli bir kıpırdanma bekliyor.
Bazıları partinin seçmen kitlesinde "kuvvacı" bir çekirdek olduğunu hayal ediyor.
Keşke haklı olsalar!
Gidin, CHP'nin "full" çektiği şehirlerde, ilçelerde, semtlerde bir havayı koklayın...
Eğriye eğri, doğruya doğru...
Tabana bakarsanız, tavandaki Muharrem İnce'yi bile mumla ararsınız.
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var?" diye sormaktan utanan insanların da zaten CHP'yle işi çoktan bitti...

***

Türkiye'nin bütünlüğüne ve çıkarlarına karşı kayıtsız duruşun zemini CHP'nin seçmen kitlesidir...
Bunu göremeyen bugünün ve geleceğin Türkiye'sini okuyamaz.
Bunu göremeyen...
Son on yılda FETÖ'nün topluma verdiği zararı, küreselci popüler kültür saldırısının bıraktığı hasarı ve "yaşam tarzı" tartışmasının iddia edildiği gibi sönmediğini anlayamaz.
Bunu göremeyen...
"İzmir'in dağları"nı bile eskiten "Çav bella"nın hangi Avrupa rüzgarıyla tabana güzelce yedirildiğini fark edemez.
Bundan sonra Kılıçdaroğlu gitse, yerine kimlerin gelebileceğini değerlendiremez.

***

Bir de "yıllanmış" gerçekler var tabii...
Mesela "Benden yana olmayana öğretmen demem" tavrı aslında CHP seçmeninin kafede, mutfakta, iş yerinde, yazlıkta durmadan dile getirdiği bir tutumdur.
Nefret ve hakaret dilinin Meclis'e kadar taşınmasına şaşırıyor musunuz?
Elbette o dil Meclis'e hiç yakışmadı, eski CHP'lilerden görmeyeceğimiz şeyler...
Ama CHP tabanının başka bir dil kullandığını da sanmayın sakın!
Uzun lafın kısası...
CHP tavanıyla tabanı arasında "farklar" üretmeye çabalamayı (bütün iyi niyetine rağmen) yanıltıcı buluyorum.
Son kez not düşmüş olayım.

***


NOT DEFTERİ
Ne zaman savaşıp ne zaman savaşmayacağını bilen kazanacaktır. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)

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