Artık yaşamıyor, yapmıyor, olmuyor, tecrübe etmiyor, denemiyor ama sürekli "deneyimliyor"uz. Bir kelime bu kadar mı tutar! Bakıyorum, çok farklı bir şey yapmış gibi söyleniyor. ..Türkçe fakat ecnebi havalı bir kavram olur mu? Oluyormuş. Geçenlerde bir ahbap "Alman aşısını deneyimlemeyi tercih ederim" gibi bir laf etti, orada bittim.
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***"Bir Başkadır" dizisini hiç mi izlemedim? Çok sordunuz. Tamam, cevaplıyorum. Diziyi platforma çıkışının ilk günlerinde izledim. Çünkü on yıldır Berkun Oya'nın her işine ilgi duyarım, dikkat ederim. Dizinin ilk üç bölümünden gerçekten etkilendim ama sonrası için söyleyeceğim net: Harcadığım vakte yazık oldu! Neden yazmadım? Çünkü aklımın almadığı bir tartışma ve yorum fırtınası patlak verdi. Kendi zihnimden geçenlerin medyada konuşulanların çok dışında olduğunu hissettim ve sustum. Hele hem senaryoda hem de diziyi tartışanların kafasında Meryem'in bugünün "muhafazakar"larını simgeliyormuş gibi ele alınmasını şaşkınlıkla izledim. Belli ki, diziyi yapanların da, dizi üzerine yazanların da evlerinin oradan çoktandır 24 geçmiyor...
***Markette önümdeki orta yaşlı kadının temassız kartı çalışmadı. Diğer kartını çıkarıp kasiyere uzattı. Ama hava değişmişti bir kere... Zavallı kadıncağız kendini küme düşmüş bir takımın oyuncusu gibi hissetmeye başladı. Kasiyer saniyeler boyu "oldu mu şimdi ya!" diyen ifadesini korudu. Sıradakiler huzursuzlandı... Nasıl dönüşüyor günlük hayatımızın tercihleri, yeni teknoloji nasıl sınırları aşıyor, diyorsanız, işte böyle! Duygularımızı çizerek, sınıfsal sınırlar yaratarak, horlayarak, uyduruktan statüler kazandırarak...