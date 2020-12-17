Alman (Batı) aşısı!

Yok, Çin aşısı!

Kavga bunun üzerinden yürüyor...

Oysa mesele o değil aslında...

Mesele inaktif virüs aşısıyla tıp tarihinde bir ilk olacak mRNA aşısı meselesi...

Ama işe bakın ki...

Biz "Alman, Çin aşıları" deyip dururken...

Trump bile Pfizer'i ülkesinin kurtarıcısı olarak selamlarken...

Yeryüzünde "Çin aşısı" olmayan bir aşı kalmayacak pek yakında...

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Aslına bakarsanız...Malum, Türk (fakat Türk medyasına söyleşi yapmayan) bilim insanı çiftin şirketişirketinin çoktandır Çinli bir ortağı vardı.Çinli ortakşimdi 85 milyarlık bir yatırıma imza atıyor.Bir bakıma bu aşı da" oluyor yani...Karşılığında Pfizer-BioNTech de ürettiği mRNA aşısınınÇin'e gönderecek.

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Çin ne yapacak bu aşıyı?Hah! Bu noktada duralım işte!Sadece sağlık çalışanları ağırlıklı olmak üzere 1 milyon aşı yapıldı.Gidişat ve bütün düzenlemeler de bu yönde..Çin, hem kendi firmalarının ürettiklerini (4 şirketin 2021 sonuna kadar 1 milyar doz aşı üreteceği söyleniyor) hem de Pfizer'den aldıklarını başka ülkelere satacak ve bir miktarını da sosyal yardım kapsamında hibe edecek.

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Bilmiyorum,'nın birdenbire 28 günlük "kararını öğrenince aklınızdan neler geçmiştir...Benim aklımdan yine salgının en başında Çin'den geldiği iddia edilen görüntüler geçti...Sonra Mart başında'in herkesi şaşırtan "" açıklamasını hatırladım..Sahi ya Merkel 'i böyle bir açıklamaya kimler itmişti acaba?

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Ekonomileri mi?Üçüncü çeyrekte çok acayip büyüdüler.Marttan beri şu soruyu boşuna tekrarlamıyorum...PLANDEMİ dedikleri ""dan ""a doğru bir geçişsüreci mi?Ne iş dönüyor bu dünyada?Külahı önümüze koyup düşünmeliyiz.