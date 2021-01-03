Zaman gelip geçiyor diyoruz ya...

Onu bir akarsu gibi görmeyi seviyoruz, "zamanın nehri" gibi benzetmeler hoşumuza gidiyor. Oysa zaman, bir körün orasına burasına dokunup tarif ettiği bir fil gibidir. Sıradan insan için de, bir astrofizikçi için de durum aynı: Zamanı hem biliyor, hem de bir türlü bilemiyoruz... Vakte gelince, o tekrarlardır: zamanın "ayin" kısmı... Ama gelip geçen bir şey varsa ömrümüzdür.

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Eski insanlardan farkımız mı? Yaşam diyoruz, yaşantı diyoruz ama "" kelimesini ağzımıza almaktan korkuyoruz.Oysa şimdi cesaretimizi toplayamayacaksak, ne zaman?

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Hazır durmuşken...Dünya ( Çin hariç ) yavaşlamışken...Mesela "" kavramını hatırlamanın tam vaktidir.Hep "burada" kalacakmışız gibi yaşamanın ruhumuzu hırpalamasına bir son vermeli artık. Batı 'da (artık bütün dünya Batı!) "vardır; işlerin güçlerin süresi... Müslümanlar içinse her şeyin bir ""si...İkisi aynı şey değil mi, diye soracak bazı gençler, biliyorum.

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Modern insan için "" nedir?.. Belki şu: Bitmek bilmeyen geçmiş ve bir türlü gelmeyen gelecek arasında salınıp duranvesaire... Sonra takvim yalanlarının oluşturduğu rüzgâr sönüyor.

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çağındayız.Sömürgecilerin iştahını kışkırtanBeden önce araştırmacıların keşfe çıktığı bir ""ya dönüşmüştü. Sonra ekonomik kaynak oldu. Tıp teslim aldı.Genetik bilimi bir tür "şarkiyatçılık" gibi işleyip hem zihnimize hem de hücrelerimize nüfuz etti. Pandemi süreci de bu yolda bir aşama...İnsanlar, bedenleriyle kendileri arasında oluşacakiçin yeterince uysallaştırıldılar.

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Bu bakımdan çok ama çok değerlidir...Siber iletişimin faydalarına öyle odaklandık ki, yol açtığı(bedensizliğin) zararlarını gözümüz görmüyor.Ekranda iletişimimiz var ama kanıyla canıyla, asıl önemlisi acısıyla, sevinciyle "" yokuz.Lakin ne fark eder, artık geçmiş olsun!