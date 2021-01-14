Artık "orası Amerika, burası Türkiye" diye bir dünya yok!

Tek bir kavga var...

Ve bu kavga global.

Big Tech, yani dijital teknoloji ve sosyal medyanın dev şirketleri ABD siyasetini istedikleri gibi yönlendirebiliyor, istediklerini konuşturup istemediklerini susturuyorsa...

Bu iş burada kalmaz!

Gitgide karikatürleştirilmiş Trump'tan başlatmanın rahatlığıyla hareket ediyorlar.

Fakat şüpheniz olmasın ki, arkası bütün dünyada gelecek; küreselcilerin şirketleriyle devletlerini savunmak isteyen milletler arasındaki kavga dalga dalga büyüyecektir.

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Instagram , Parler derken...Dün güne'un Trump'ın 3 milyona yakın takipçisi bulunan hesabını kapattığını öğrenerek başladık.Dikkat!Dikkat!Bu, hesabı kapatılan kişi herhangi biri değil, 20 Ocak'a kadar ABD Başkanlığı görevini sürdürecek olan ve son seçimlerde 72 milyon oy alan Trump.Dikkat!Yavaş yavaş Trump yanlısı mesajlar veren bütün hesaplar, yani

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Neler yaşandığını bir düşünün!Bütün bunlar yarın öbür gün her yerde, küreselcilerin sevmedikleri bütün yönetimlere karşı uygulanmaya çalışılacak.Bazılarımız hâlâ anlamak istemiyor durumun vahametini.

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Ama artıkzorundayız.Düşünüp önlem almayı erteleyecek zamanımız kalmadı.İletişimimiz baştan aşağı dijitalleştirildi.Duygularımız, arzu yatırımlarımız ve hayallerimiz bile dijital.Ve sonunda bu teknolojiyi elinde tutan üç beş şirketin ağzına bakar olduk.İfade özgürlüğüymüş, global ufuklarmış, hepsi hikâye!Sesini kıstıklarında dağ başında bir eve kapatılmış olmaktan farkın kalmıyor.

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Son notum şu...

Olay sadece politika çerçevesinden ibaret değil...

Anlattıklarımı bir de pandemi üzerinden düşünün...

Cesaretiniz varsa...

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NOT DEFTERİ

Ayağının altındaki karıncanın halini anlamayan bilsin ki, filin ayağının altında senin halin gibidir. (ŞİRAZLI SADİ / Gülistan)