Virüsün ABD seçimlerindeki "başarısı"nı biliyoruz. Henüz tamamlanmamış bir iki işi daha var. Bu yüzden pandemi etkisi bu yıl da sürecek... Ancak devreye hızla "iklim değişikliğiyle mücadele" kartı ekleniyor. Bu kampanya da "ama bilim adamları diyor ki!" söyleminin güçlü rüzgârını arkasına alıyor ve işini topluma yayılan korku üzerinden görüyor... Nereden nereye, değil mi? Bilim insanlarının üç, dört yıldır sürekli "Çekirgede, tavuk etinden daha yüksek protein var" gibi laflar etmelerinin, "Küresel iklimin ısınması, böcek türlerinin çoğalmasına yararken bilinen gıdalar azalacak" türünden iddialarının arkasında ne vardı sanıyorsunuz? Sonunda ne oldu? Geçen ay AB Gıda Güvenliği Kurumu, "Böcekler kullanılarak üretilen gıdaların insanlarca tüketilmesinde risk yoktur" kararı aldı. Korkmayın, "toz" halinde yiyeceğiz, diyecekler size. Bir de tabii "yapay et" konusu var. Bu yıl içinde market raflarına çıkacak. Bilinen dünya da toz olacak bu gidişle... Peki yerine ne gelecek? İnsanı böcekleştiren bir dünya mı? İşte işin asıl o yanı çok fena!
***Biden'ın yemin töreninde davetlilerin Obama'yı kucaklayışlarına ve onunla uzun uzun sohbet etmek isteyişlerine dikkat ettiniz mi? Hepsinde "Son mitinglerde olmasaydınız, şimdi burada olamazdık" minnettarlığı gizliydi. Eh, doğrusu haklıydılar. Virüsü görseler, ona da sarılacakmış gibiydiler!
***Bir çarşı lokantasının sahibiyle laflıyoruz. Al/ götür'le idare etmeye çalışıyor ama olmuyor tabii. İçeri giren yok gibi. Oysa yakınındaki iki burgercinin önü kuyruk. Burgerlerini alanlar biraz ilerideki parkta hızlı hızlı atıştırıyorlar. Oradaki kalabalık ve çaresiz hijyen yokluğu pandemiyi etkilemiyor mu, diye sormayacağım, cevabın bir önemi kalmadı nasılsa... Lokantacı diyor ki: "İnsanları da anlıyorum, benim pakete koyduğum tas kebapla ne yapsınlar!" "Kısıtlama kalktığında ne olacak?" diye soruyorum. "Ümitsizim ama batıncaya kadar direneceğiz, bir yığın insan ekmek yiyor buradan ama insanlar fast-food'a alıştılar kısıtlama döneminde, bizim işimiz çok zor."
***Gazetemizin kupon karşılığı verdiği Temel İslam Ansiklopedisi'nin ciltleri iki gündür elimin altında. TDV İslam Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanmış harika bir eser. Bana sorarsanız, her evde bulunmalı.