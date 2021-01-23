CUMARTESİ NOTLARI:

Virüsün ABD seçimlerindeki "başarısı"nı biliyoruz. Henüz tamamlanmamış bir iki işi daha var. Bu yüzden pandemi etkisi bu yıl da sürecek... Ancak devreye hızla "iklim değişikliğiyle mücadele" kartı ekleniyor. Bu kampanya da "ama bilim adamları diyor ki!" söyleminin güçlü rüzgârını arkasına alıyor ve işini topluma yayılan korku üzerinden görüyor... Nereden nereye, değil mi? Bilim insanlarının üç, dört yıldır sürekli "Çekirgede, tavuk etinden daha yüksek protein var" gibi laflar etmelerinin, "Küresel iklimin ısınması, böcek türlerinin çoğalmasına yararken bilinen gıdalar azalacak" türünden iddialarının arkasında ne vardı sanıyorsunuz? Sonunda ne oldu? Geçen ay AB Gıda Güvenliği Kurumu, "Böcekler kullanılarak üretilen gıdaların insanlarca tüketilmesinde risk yoktur" kararı aldı. Korkmayın, "toz" halinde yiyeceğiz, diyecekler size. Bir de tabii "yapay et" konusu var. Bu yıl içinde market raflarına çıkacak. Bilinen dünya da toz olacak bu gidişle... Peki yerine ne gelecek? İnsanı böcekleştiren bir dünya mı? İşte işin asıl o yanı çok fena!

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ve onunlauzun uzun sohbet etmek isteyişlerinedikkat ettiniz mi?Hepsinde "" minnettarlığıgizliydi. Eh, doğrusu haklıydılar.Virüsü görseler, ona dasarılacakmış gibiydiler!

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Al/götür'le idare etmeyeçalışıyor amaolmuyor tabii. İçerigiren yok gibi.Oysa yakınındakiiki burgercininönü kuyruk.Burgerlerini alanlarbiraz ileridekiparkta hızlı hızlıatıştırıyorlar. Oradaki kalabalıkve çaresiz hijyen yokluğupandemiyi etkilemiyor mu,diye sormayacağım, cevabınbir önemi kalmadı nasılsa...Lokantacı diyor ki: "İnsanlarıda anlıyorum, benim paketekoyduğum tas kebapla neyapsınlar!" "Kısıtlama kalktığındane olacak?" diye soruyorum.."

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