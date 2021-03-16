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HAŞMET BABAOĞLU
16 Mart 2021, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Hayatımız aroma!

Marketten "limonata" alıp içiyorsun ama içinde limon yok, hatta limonla ilgili hiçbir şey yok, sadece kimyasal bir madde yoluyla "limon aroması" var...
"Çikolatalı süt" alıp içiyorsun ama küçücük kutuda çikolatanın oranı binde beşi geçmiyor.
Üzerinde göz alıcı meyve resimleri bulunan paketlerde "meyve suyu" alıp içiyorsun ama meyve konsantresi eser miktarda; yoğun şekerin içine aroma katılmış...

***

Aroma...
Yalnız yiyecek içecekte mi var sanıyorsunuz?
Hayır!
Ben diyeyim "hayatımız aroma!"
Siz deyin "hayatımız yalan" veya "her şey yapay..."
Düşünün, kastımı anlayacaksınız...
Ne çok şeyin tadı/kokusu var, lakin kendi yok!

***

"Yapay et" konusunu ele alan yazılarım dolayısıyla bir okurum hatırlattı...
"Aromalarla kandırılırken uyuduk, uyutulduk " diye yazdı; "Şimdi üzerine yapay et gelecek ama çok geç değil mi?"
Haksız mı? Değil.
Ve unutmayalım ki...
Bütün aldanışlarımız/aldatılışlarımız aslında bir ikna sürecinin sonucu...
Taze sıkılmış meyve suyunun çarçabuk ekşiyip bozulduğuna kafayı takmış bir babanın, çocukları içsin diye kutu kutu meyve suyu aldığına şahit olmuşumdur. Üstelik kutuların üzerinde açık açık yazıyordu: "Meyve aromalı" diye...

***

Eh, böyle bir kaptırıp gitmişliğin...
Böylesine uysal ve endüstriye kalpten bağlı bir zihinsel tasavvurun...
Sentetik politik tutumlara...
Köklerini kaybetmiş fakat tadı kuvvetlendirilmiş kültürel ürünlere...
Ve bilumum "aromalara" karşı uyanık kalabilmesi mümkün mü?

PÜF NOKTASI, PANİK!

Bir yıl içinde öyle çok malumat yığıldı ki...
Geçen yıl bu tarihlerde virüsün devletleri nasıl bir korku rüzgârına doğru sürüklediğini unuttuk.
Oysa püf noktası orası...
Ben 'i hatırlıyorum...
Hatta "Bu kadarı acayip!.. Lider özelliklerinden emin olduğumuz Merkel nasıl halkını böyle paniğe sevk eder?" diye yazmıştım.
Neden?
Çünkü Başbakanı, partisinin meclis grubunda çıkıp "Nüfusumuzun yüzde 70'i bu virüse yakalanıp hasta olabilir" demiş ve ortalık karışmıştı.
Biliyorsunuz...
Sonra ne oldu?
Bugün Almanya'da toplam vaka sayısı 2 buçuk milyonu aşıyor.
O kadar!
Soru şu:
Kim veya kimler/hangi yollarla devletleri paniğe sevk ettiler?
Yoksa bu ortam, başka bir dönüşüme hazırlık olarak devletler tarafından bile isteye mi kabullenildi?

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Haşmet Babaoğlu | Hayatımız aroma!

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