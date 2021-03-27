Dikkatli okurlar, fark etmişlerdir...

İki üç gün dinlenmeye çekildim.

Şükür, zamanın yükünün gitgide ağırlaşmasını bir kenara bırakırsam, şimdilik fiziksel bir derdim yok.

Fakat dünyaya, memlekete ve geleceğe yönelik daha berrak bir bakış için ruhlarımızın "durma"ya ihtiyacı oluyor.

O üç günde ne yaptığımı soracak olursanız...

Bir bakıma kendime kitle partisi muamelesi çektim...

İçimdeki bazıları ayrı telden çalan "delegeleri" ve varlıkları gözümden kaçmayan hizipleri bir araya getirip kendi kongremi yaptım...

Dört maddelik kısa manifestomu belirledim.

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İlk madde...denilen şeyde eskisi kadar berbat,eskisi kadar insana,ahlaka, adaleteaykırı bir düzen olacak. Dahası şimdiden bu düzen, insanı iyice insanlıktan çıkaracağının ipuçlarını vermektedir. Bundan hiç şüpheniz olmasın! Dolayısıyla bizi temel olarak ilgilendiren şey "yeni dünya düzeni" değil,nin, yaniolmalıdır.

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İkinci madde...Pandemi koşulları ve sonrası açıkça göstermektedir ki, siyasetin dezamanları geçmiştir... Kimlerden olduğumuz, hangi partiye veya cemaate dahil olduğumuz, yaşam tarzlarımız, şunlarımız, bunlarımız, artık ikinci plandadır.Bu sorunun cevabını evirmedençevirmeden verebilenlerle birlikte yürünmelidir.

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Üçüncü madde...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibikonusunda toplumsal bir başarı elde edemediğimiz açıktır. Ancak şuraya dikkat: Bugün aile dediğimiz yapı idealler tarafından değil, hoyrat kapitalist düzen tarafından şekillendirilmektedir. Her gün kavga gürültü ve mutsuzluk üreten bir yapının "Kol kırılır yen içinde kalır" tavrıyla savunulması (özellikle gençlerin gözünde)ni yıpratır bir hale geldi.

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Dördüncü madde...Çünkü adalet tasarrufu ciddiye almakla (yani başkalarının yaşam ve refah hakkını önemsemekle) başlar. "İtibardan tasarruf olmaz" sözünüolarak anlayan ve maddiyatta itibar arayan bir ekolün siyasetin her yanına nüfuz etmiş olması,dır. Buna özellikle kamuda derhal son verilmelidir.