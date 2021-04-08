Anlatmaktan dilimde tüy bitti. CHP'nin ne içinde, ne "İnce"sinde, ne de eskilerinde gerçekten "milli muhalefet" imkânı veya ihtimali vardır.
Milli olmak için şucu bucu değil, önce milletle ilgili olmak gerek.
Bu özellik bugünden çok önce tüketilmiş, bitirilmiştir.
Ama bazı arkadaşlar bir türlü anlamak istemiyorlar.
Hatta geçmişte "Kemalist" veya "ulusalcı" olarak tanınan CHP'lilerin geri dönüşüne umut bağlamış iktidar partisi mensupları var ki, feci bir yanılgı!
***İşte buyrun bakın...
***Doğu Akdeniz'de haklarımızı savunmak için...
***Çünkü hepsi ruhen "atanmış" tipler...
***
Umarım ben de bu konuya bir daha dönmem...
İstediğiniz adlandırmayı seçin...
Ulusalcılık, millilik, vd.
Hiçbiri onları tarif etmez.
Çünkü sırtlarını dayadıkları sosyoloji çoktan gevşedi ve ecnebileşti.
Sırtlarını sıvazlayan "dışarısı"nın da zaten ne istediği belli.
Velhasıl...
Siyasetin bu kesiminden umutlanmak umutsuz bir çabadır.
***
NOT DEFTERİ
MODERN toplumun eğilimlerini eleştirmeye kalkan kişi, daha cümlesini bitirmeden, bu işler hep böyledir veya devran değişmez türünden otomatik bir itirazla karşılaşır (...) Felaketin apaçıklığı, mazeretçileri için bir artıya dönüşmüştür. (T. W. ADORNO / Minima Moralia)