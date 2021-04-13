Nasıl ibretlik haldir bu halimiz!

Nasıl bir sınavdır Yarabbim!

Günler boyunca ramazanın gelişini konuştuk.

Fakat nasıl?

Hayatımızın otoyolu Google oldu ya...

Dün öğle sularında şöyle bir baktım.

"Ramazanda tam kapanma" sözünün geçtiği 23 milyon başlık vardı.

Ramazanın gelişinden çok kapanmanın gelip gelmeyeceğiyle ilgilenmiştik.

Günlerdir gündem buydu.

Çünkü içimizi kıpır kıpır eden ramazan coşkusunu bir yana bırakıp tedirginliklere salmıştık kendimizi...

Fazla söze gerek var mı?

Bunu da durup düşünmeyeceksek, neyi düşüneceğiz!

***

Cami mahyalarında bileyazılarını okuduğumuzhatırlarsınız..."Bu da geçer ya hu!" demiştik.Ramazan davulcuları "Evde kal" mânileri okuyordu.Pidelerin üzerine susamla "Evde kal" yazıldığını da gördü bu gözler.Mademdönemindeyiz, o halde yalnız evde değil, hakikatende kalalım bu mübarek ayda diye düşünmüştük, hatırlarsınız.Şimdi durum iyice değişti, değişiyor...bir kezdaha pandemi koşulları ve sert kısıtlamalarçerçevesinde geçeceği açık. (Bu satırlarıtedbirlerin açıklanmasından öncekisaatlerde yazdığımı belirteyim.)O halde...Yaşadıklarımızı en baştan değerlendirmemiz gerekmez mi?

***

İlahiyatçılar başımıza gelenler hakkında (sağlık uyarılarına destek vermek haricinde) ne derler, ne diyecekler, bilmem...Söyleyecekleri şeyler varsa, dinlerim...Lakin sade bir insan ve şu köşenin yazarı olarak vurgulamak isterim ki...Bana kalırsa tek tek hepimiz için vakit gelmiştir...Modern putlarla iç içe geçmiş yaşantılarımızı meşrulaştırmaktan vazgeçmenin vakti...Yanicesaretle değerlendirmenin vakti...Atladığımız sayfaları okumanın; başımızdan savdığımız sorulara bu kez oruçla "aydınlanmış" zihinlerimize yaslanarak cevap aramanın vakti gelmiştir.