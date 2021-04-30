Şu içinde yaşadığımız dünya nasıl bir dünya?

Zihnimiz nasıl kurgulanıyor, dikkatlerimiz nasıl yönlendiriliyor?

Başarı dedikleri neyin nesi?

Gelin meseleyi bu sefer farklı bir yerden...

Mesela 39 yaşında ve henüz Oscar almış bir Çinli yönetmenin üzerinden ele alalım...

Genç kadının adı Chloe Zhao.

Nomadland'in yönetmeni.

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Bugüne kadar filmlerinde hayalleri ve hayatları kırılmış sade insanları anlattı hep Chloe Zaho...Nomadland de öyle...Sinema yazarları filmi övüp göklere çıkartıyor.Çok güzel, çokbir film gerçekten de...Fakat sinemayı eğlence olarak gören geniş kitlelerin bu filmi izlemeyeceklerini, izleyenlerin ilk yarım saat içinde sıkıntıya kapılarak izlemeyi terk edeceklerini söyleyebilirim.Doğruya doğru.

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Lakin bakın, ne oluyor?Bütün dünya zaten Chloe Zhao'nun filminde anlattığını falan değil, ülkesikonuşuyor.Google'a adını yazın...Biyografisinden sonra bu haberler alt alta diziliyor.Anlayacağınız...Chloe Zhao'nun filmi alkışlanıyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...

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Peki olay nereden çıktı?Mart ayında Chloe Zhao filmini Avustralya merkezli bir internet sitesine anlatırkendemiş...Çin de buna tepki göstermiş.İnternet sitesi daha sonra yanlış yazmışız falan dedi ama kim dinler!Ben size bu başarılı Çinli sinemacının aslındaolduğunu başka bir yoldan anlatayım...Genç kadın Pekin'de doğdu.Ülkenin en büyük çelik şirketlerinden birinin yöneticisi olan babası, onu 15 yaşındayken İngiltere'deki Brighton College'e gönderdi.Sonrası çok parlak geldi.Dünyanın en parlak sinema okullarından biri olan New York'taki Tisch'i bitirdi Zhao.Yani hikâye, öylehikâyesi değil.

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Batı genç kadının sade, kendi halinde film kahramanlarını sevdi.AmaÖnümüzdeki kasım ayında yeni filmi çıkacak Zhao'nun Marvel'in süper kahramanlarını çektiği film.