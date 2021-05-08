Biz türlü çeşitli iddialarla oyalanırken, dev şirketler geleceğe dair gerçeği biliyorlar... Bunu daha önce de yazmıştım, hatırlarsınız. Büyük süpermarket zincirleri dağıtıma elverişli yüzlerce araç satın alıyor. Çünkü yakın bir gelecekte kendilerinin bile birçok mağazalarını kapatmak zorunda kalacaklarını ve online alışverişin daha da büyüyeceğini görüyorlar. Geçen hafta Boeing şirketinden müthiş bir açıklama geldi. Önümüzdeki 20 yıl içinde toplam 1500 yolcu uçağını kargo uçağına dönüştürme kararı almışlar. Bunun için Kosta Rika'daki merkezlerini devasa bir revizyon tesisi haline getirmişler bile. İlk iş olarak da 737-800 gibi aslında orta boylu uçaklardan başlayacaklarmış. Boeing gibi bir şirket eğreti hesaplar üzerine büyük yatırımlar yapar mı? Demek ki, havayolları yolcu taşımacılığı asla eskiye dönmeyecek ve gökyüzüne artık kesinkes kargoculuk hâkim olacak... O halde, söyleyin turizme ne olacak? Gündelik umutlara bel bağlamak mı, çoktan kıyafeti biçilip dikilmiş geleceğe hazırlanmak mı? Tercih nasıl yapmalı?
***Napoli mafyasını anlatan Gomorrah adlı ünlü kitabın yazarı Roberto Saviano, İtalya hükümetini uyardı: "Salgın dönemi suç örgütlerini yeniden güçlendirmeye başladı, dikkatli olun. Gıda tedarikindeki sorunlar ve halkın borç para ihtiyacı çok önemli."
***"Gerek hayat ilimlerinden, gerekse tabiat bilimlerinden ayırdığımız bir din tasavvuru var zihnimizde. Bunun adını belki 'büyük kopuş' koyabiliriz. Sekülerleşme ideolojisinin istediği de bu kopuş idi zaten." (Lacivert dergisinin Mayıs sayısında Prof. Dr. Ali Köse ile yapılan söyleşiden.)
***Lacivert dergisi harika bir sayı hazırlamış. "Yeni sekülerlik-Deizmden mistisizme dünyevi dinler" dosyası çok iyi ama diğer yazılar da gözardı edilmemeli. Bana sorarsanız, meraklısı dergiyi mutlaka edinmeli. Dergi bir telefonla evinize gelebiliyor: 0212 3543604-11-27
***Sabah markete çıktım. Yol üzerindeki bütün bahçe duvarları mor salkımlarla süslüydü. Öyle bir coşmuşlardı ki, anlatılmaz. Her bahar böyle miydi, yoksa bu bahar mı böyle oldular, çıkartamadım. Mor salkımların da tenhalıktan hoşlandığını söylemeyin sakın!