Biz türlü çeşitli iddialarla oyalanırken, dev şirketler geleceğe dair gerçeği biliyorlar... Bunu daha önce de yazmıştım, hatırlarsınız. Büyük süpermarket zincirleri dağıtıma elverişli yüzlerce araç satın alıyor. Çünkü yakın bir gelecekte kendilerinin bile birçok mağazalarını kapatmak zorunda kalacaklarını ve online alışverişin daha da büyüyeceğini görüyorlar. Geçen hafta Boeing şirketinden müthiş bir açıklama geldi. Önümüzdeki 20 yıl içinde toplam 1500 yolcu uçağını kargo uçağına dönüştürme kararı almışlar. Bunun için Kosta Rika'daki merkezlerini devasa bir revizyon tesisi haline getirmişler bile. İlk iş olarak da 737-800 gibi aslında orta boylu uçaklardan başlayacaklarmış. Boeing gibi bir şirket eğreti hesaplar üzerine büyük yatırımlar yapar mı? Demek ki, havayolları yolcu taşımacılığı asla eskiye dönmeyecek ve gökyüzüne artık kesinkes kargoculuk hâkim olacak... O halde, söyleyin turizme ne olacak? Gündelik umutlara bel bağlamak mı, çoktan kıyafeti biçilip dikilmiş geleceğe hazırlanmak mı? Tercih nasıl yapmalı?

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Napoli mafyasını anlatanadlı ünlü kitabın yazarıİtalya hükümetini uyardı:"Salgın dönemi suç örgütlerini yenidengüçlendirmeye başladı, dikkatli olun.

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"Gerek hayat ilimlerinden, gerekse tabiat bilimlerinden ayırdığımız bir din tasavvuru var zihnimizde. Bunun adını belki 'büyük kopuş' koyabiliriz." (Lacivert dergisinin Mayıs sayısında Prof. Dr. Ali Köse ile yapılan söyleşiden.)

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harika bir sayı hazırlamış.dosyası çok iyi ama diğer yazılar da gözardı edilmemeli. Bana sorarsanız, meraklısı dergiyi mutlaka edinmeli. Dergi bir telefonla evinize gelebiliyor: 0212 3543604-11-27

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Sabah markete çıktım.Öyle bir coşmuşlardıki, anlatılmaz. Her bahar böyle miydi,yoksa bu bahar mı böyle oldular, çıkartamadım.