Yeni dünya düzeninin zihinsel kodlarından...

Ve özellikle de genç zihinlerin hamur gibi yoğrulmasından söz edip duruyorum ya...

Bazı arkadaşlar abarttığımı düşünüyorlar...

Bazıları da geceleri uyurken beynimizin yıkandığından veya benzer abuklukta bir komplo teorisinden söz ediyormuşum gibi bakıyorlar bu iddiama...

Oysa her şey insan uyanıkken (!) olup bitiyor.

Yaşarken, öğrenirken, yerken, içerken...

Hele öğrenmeye aç olduğumuz çağlarda...

Hesapsız plansızmış gibi ama tam bir "network" işi olarak insan "hiza"ya sokuluveriyor.

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Zamanında yazacaktım ama gündem öyle yoğun ki, atladım...Hanidiye piyasa yaptırılan'ı hatırladınız mı?Hani Çin'de pandemi patlak verdiği sırada bizim (Şubat 2020) medyada ilgi odağı oydu; hikâyesi "5 ayda 550 kitap okumuş" gibi iler tutar yanı olmayan iddialarla süslenmişti...Hani (altını kalın hatlarla çizerek söyleyeyim) elinde George Orwell'in kitabıyla gazetecilere poz veren 10 yaşındaki Atakan,nden falan bahsetmişti...Bilmem gazetede gördünüz mü?Aybike Şahin üzerindengeçen ay Atakan'ı bulupkonuşmuş...

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Artık 11 yaşındaki Atakan, pandemi sürecini nasıl geçirdiğini şöyle anlatıyor..."Umudumu hiç kaybetmedim. Evde kaldım. Kendimi keşfetmeye çalıştım."Geçen gün bir "sosyete" dergisinde görmüştüm; yalı teraslarında çekilmiş fotolar eşliğinde ultra zenginlerimiz de aynı bu kelimelerle anlatıyorlardı pandemi hayatlarını...lafının kendisi bir kod artık.Tek tip avuntuların, oturduğun yerden kalkmadannın veşifresi 11 yaşındaki çocuğun da zihnini esir almış işte!Ha, unutmadan...Atakan bu süreçtekendisi böyle diyor.Dünya değişiyor, hem de hızla...Ama "kariyer" kavramı şimdilik pek güçlü.Günümüzün tasavvurundademekdemek...

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Sonuç?

Bedenlerimiz 11 veya 61 yaşındaymış, ne fark eder?

Zihinlerimiz aynı eller tarafından aynı biçimde şekillendirilmişse...

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NOT DEFTERİ

Bardağı taşıran o son damlada bir şey vardı sanki... Olağan ama yine de gizemli, aptalca ama yine de çok derin bir şey; ufacık ama çok çok saf bir şey... Ve sen bir daha asla eskisi gibi olamazsın. (TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa)