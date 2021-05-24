Başlığı görünce aklınıza malum politikacılar geldi, değil mi?

Onlardan bahsedeceğimi sandınız, haklı olarak...

Hayır! Onların hali ortada...

Kültür, düşünce, sanat ortamlarının hakimiyetini elinde tutan bazı kesimlerin halini de biliyoruz...

Umutsuz vakaları geçin...

Beni ilgilendiren sade insanların ve özellikle gençlerin zihinlerine sinsice nüfuz eden "ecnebileşme" süreci...

Bazılarının sandığının aksine son yirmi yılda da hiç frene basmadan dönen bir çarktan söz ediyorum.

"Dışarısı" bu çarka güveniyor, bu zemine dayanıyor.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "" açıklamasıyaptığı günün akşama yaklaşansaatlerinde trafikteyim.Radyoyu açtım...Kendi hallerinde üç genç stüdyoda haberleri değerlendiriyor.Belli ki Cumhurbaşkanının bu açıklamasından haberleri yok,Ama laf dönüp dolaşıp ABD Başkanı Biden'ın "aşılar üzerindeki fikri mülkiyet hakkı bir süreliğine kaldırılmalı" önerisine geliyor.Birinin düşünce çerçevesi öyle sınırlı ki, önerinin yüceliğini anlatmak için "diyor.Sonra bizim bakanlığın sevdiği ifadeyle "" ve eşinin bu öneriye itirazını konuşuyorlar.Bütün söyleyebildikleri şu: "Kahkahalardan kırılıyorlar.Kızıp kapatıyorum radyoyu.

***

Anlamışsınızdır...

Öyle kültürel formlardan, zevklerden, renklerden falan söz etmiyorum; yanlış anlaşılmasın, o başka bir şey.

Nereye baktığımızı, neyle ilgilendiğimizi belirleyen ve zihinleri kuşatan bir şeyden söz ediyorum.

Bir tür dikkat yoğunlaşması...

Ecnebi dikkat yani...

Sömürge kafası bir bakıma...

Niçin anlatıyorum bunu?

Bazı meslektaşlarım "biz doğruları gösterelim, haber yapalım, anlatalım, eninde sonunda görülür" inancıyla haber yapıyorlar ya...

Ecnebi at gözlükleri takılmış zihinler karşısında zor iş.

Çıkart, çıkartabilirsen o gözlükleri!

***



NOT DEFTERİ

Çalışılmış düzensizlik, disiplinin; çalışılmış korku, cesaretin; çalışılmış zayıflık, gücün hazırlayıcısıdır. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)