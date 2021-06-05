Genç arkadaşım anlatıyor: "Şirketin yemek salonunda birkaç arkadaş oturuyoruz. Kafeler, lokantalar açıldıktan sonra ne yaptık, nereye gittik onu konuşuyoruz ama baktım, herkes yutkunuyor, ağızlarından laflar zorlukla çıkıyor. Zaten aramızda mesafe bırakarak oturduğumuz için sesimizi yükselterek konuşmamız gerekiyor ama kimsede o mecal yok sanki. Ve anladık ki, açılmadan sonra üç gün geçmiş ama sadece birimiz bir lokantaya gitmiş. O zaman sizin aylar önce 'İzolasyonu pandemi sonrasında duygusal olarak sürdüreceğiz' deyişinizi hatırladım Haşmet abi! Doğrusu ben de düşününce fark ettim ki, anne babama ziyaretlerimi ve işe gidiş gelişlerimi dışarıda tutarsam, kimselerle bir araya gelmek istemiyorum galiba!" Bu sözler bir kenarda not olarak dursun. Sonra nasılsa üzerine çok konuşacağız.
***Pandemi balkon düzenimi de değiştirdi. Artık sadece iki saksı sardunyam var ama maydanoz ve kekiklerime çiçek gibi bakıyorum. Geçen hafta adaçayı, nane, marul, biber, salatalık, domates fidelerini de ekleyince ruh halim düzeldi. Sukulentlerimin yeri ayrı tabii. Onlar kışın içeriye, yazın dışarıya taşınıyor.
***Sosyal medyayı sürekli küçümseme tutumunun nasıl yanlış olduğuna dair çok açık ve değerli bir örnek vereyim: Terörle mücadele ederken verdiğimiz şehitleri anlatan belgesel Tabuta Sığmayanlar'ın Youtube izlenme oranı 31 milyona ulaşmış. Şunu da unutmayın, bu videoları izleyenlerin büyük kısmı gençler.
***Avrupa'daki alternatif medya şimdi Merkel'in 7 Eylül 2019'daki Vuhan gezisini konuşuyor. Yorumcular böyle bir ziyaret programının bile aslında Çin yönetimi ile Almanlar arasında farklı bir bilgi ve yakınlık ilişkisinin varlığını gösterdiğini belirtiyorlar. Hatta "Almanya'nın Kovid pandemisine karşı hazırlıklı ve sağlam duruşu ile bu ziyaretin karakteristiği arasında bağ var mı?" diye soranlar bile oldu. Çin'le en doğru bilgi alışverişini Almanya'nın yaptığı söylendi. Gerçekten de ilk günlerde Trump'ın kayıtsızlığı, Boris Johnson'ın dağınıklığını hatırlar ve Merkel'in halkını çok korkutarak da olsa, derhal Çin gibi sıkı bir "kapanma" tercihi yaptığını düşünürsek, ortaya ilginç bir resim çıkıyor.