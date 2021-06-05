Genç arkadaşım anlatıyor: "Şirketin yemek salonunda birkaç arkadaş oturuyoruz. Kafeler, lokantalar açıldıktan sonra ne yaptık, nereye gittik onu konuşuyoruz ama baktım, herkes yutkunuyor, ağızlarından laflar zorlukla çıkıyor. Zaten aramızda mesafe bırakarak oturduğumuz için sesimizi yükselterek konuşmamız gerekiyor ama kimsede o mecal yok sanki. Ve anladık ki, açılmadan sonra üç gün geçmiş ama sadece birimiz bir lokantaya gitmiş. O zaman sizin aylar önce 'İzolasyonu pandemi sonrasında duygusal olarak sürdüreceğiz' deyişinizi hatırladım Haşmet abi! Doğrusu ben de düşününce fark ettim ki, anne babama ziyaretlerimi ve işe gidiş gelişlerimi dışarıda tutarsam, kimselerle bir araya gelmek istemiyorum galiba!" Bu sözler bir kenarda not olarak dursun. Sonra nasılsa üzerine çok konuşacağız.

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Pandemi balkon düzenimi de değiştirdi. Artık sadece iki saksı sardunyam var ama maydanoz ve kekiklerime çiçek gibi bakıyorum. Geçen haftade ekleyince ruh halim düzeldi. Sukulentlerimin yeri ayrı tabii. Onlar kışın içeriye, yazın dışarıya taşınıyor.

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Sosyal medyayı sürekli küçümseme tutumunun nasıl yanlış olduğuna dairbir örnek vereyim: Terörle mücadele ederken verdiğimiz şehitleri anlatan belgesel'ın Youtube izlenme oranı 31 milyona ulaşmış. Şunu da unutmayın, bu videoları izleyenlerin büyük kısmı gençler.

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