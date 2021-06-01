Hani bir ara çok tutulan şöyle bir deyim vardı, hatırlar mısınız?

"Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!" Şimdi bu deyimi değiştirip başımızı mobil aygıtlarımızdan kaldırmadığımız şu günlere uygulasalar ve deseler ki...

Bana neye güldüğünü söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim...

Düşünün, o zaman halimiz nice olurdu!

Tik Tok'a, Youtube'a falan bakın, sonra ağlayın!

Ama hayır!

O berbat şakalara, o iğrenç alaylar seline gülünüyor, eğleniliyor.

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Birkaç gündür sosyal medyada sürekli çıkan reklamı siz de görmüşsünüzdür...Bir dijital uygulamanın reklamı...deniyor reklamda.Mesela bir Hollywood filmi sahnesindeki aktör veya aktrisin yüzüne kendi yüzünüzü yapıştırıyorsunuz, arkadaşlarınız bunu görünce şaşırıyor ve hep birlikte çok eğleniyorsunuz.Eğlencemiz bu mudur?Budur!Şaşırdığımız şeyler bunlar mı?Evet!

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Belki fazla ciddiye alıyorum ama reklamdaki bir cümleye takıldım.Reklamı hazırlayanlar uyanıklar ya...Kullandığınız videodaki ünlüleri siz istediğiniz gibi seçin demek yerinediye derinden vurmak istemişler.Dileklerimiz de bu kadar işte!Aslında uygulamayı hazırlayanların çok eğlendiklerini düşünüyorum;Şunu da yazmışlar...

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Tatlı tatlı birbirimize takılabildiğimiz...

Gülmenin zekâyla el ele gittiği bir dünya çekilip gidince...

İnsanlığa bu çerçöpün kalacağı belliydi.

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TENCERE YUVARLANIP DSÖ'YÜ BULMUŞ

Varil bombalarıyla hastaneleri yakıp yıkan, işkencede öldürdüklerine "Kovid hastası" raporu düzenleyen Suriye rejimi, Dünya Sağlık Örgütü yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş.

Suriye Sağlık Bakanı bundan böyle DSÖ'nün yönetim toplantılarında bulunacakmış...

BM Gözlem Gücü Direktörü Hillel Neuer bu durumu "Kundakçıyı itfaiye şefi yapmak" olarak adlandırmış ki, yerden göğe haklı.

Aslına bakarsanız, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.

Terörden suçlu eski Marksist eylemcinin başında bulunduğu DSÖ'ye de bu yakışırdı.