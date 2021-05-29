Kurullar son dakikada taş koymazsa kısıtlamalar kalkacak. Buna "hayata açılma/hayatı açma" gibi adlar veriliyor. Bunu işitip gördükçe içimi bir burukluk kaplıyor. Bir yıl önce içine kapatıldığımız evler hayatın ta kendisi sayılıyordu, şimdi ucundan kıyısından açılacak kafeler, çay bahçeleri ve lokantalar hayat olup çıktılar. Bu mudur yani? Geniş parklara "tabiat" övgüsü yapan, 365 gün çalışıp 7 gün tatil yapınca "işte yaşamak!" naraları atan modern insanın "hayat"ıyla oynayıp durmak ne kolaymış!

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Bir dakika! Sakın kafelerin açılmasını küçümsediğim sanılmasın. Asla öyle düşünmüyorum!.. Tersine, şu kapanma günlerinde en dar kafalı tipler bile anladılar ki,Herkesin evinin saray yavrusu olduğunu düşünen tuzu kurulara ve evlerin bir tür huzur yuvası olduğuna inanmak isteyen safdillere söyleyecek sözüm yok. Fakat yetkililere bir sözüm var: Zaten üç, dört masası olan kafelere masa kısıtlaması gibi kurallar önerecekseniz, bunun yerinesöylemeniz daha hayırlı olacaktır.

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Sadece Kovid-19 pandemisini kastediyorsak,zamanı hâlâ belirsiz de olsa,sorunun cevabı belli: Evet!.. Ama sağlıküzerinden bütün dünyanın hizayasokulabileceği, devletlere diz çöktürülebileceği,toplumların kolayca iknaedilebileceği test edildi, kanıtlandı. Hiçşüpheniz olmasın ki, artık buradan geridönülmez.günümüz dünyasının enbüyük silahları artık. Mesela, Bidengeçen ay gizemli yanlarıyla tanınanDARPA (İleri Savunma AraştırmalarıAjansı) gibi bir de HARPA (İleriSağlık Araştırmaları Ajansı) kurulmasıemrini verdi ve bütçesini çıkardı.Anlayacağınız,

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Mayıs bitiyor, hazirana giriyoruz.Size sabah rüzgârıyla dalgalanan tüllerden,pencereyi biraz aralayınca içeridolan iyot kokusu ve dalga seslerindensöz edecektim ama nerde! Hayaller deyetmiyor.