Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Gitgide çirkefleşen dünya
HAŞMET BABAOĞLU
25 Mayıs 2021, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Gitgide çirkefleşen dünya

Bak şu işe!
Başkanı'nın Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci, 'ye çıktı ve dedi ki...
"Bence virüsün Çin'deki çıkış kaynakları konusunda araştırma yapmaya devam etmek gerekir. Virüsün doğal biçimde geliştiği iddiasına ikna olmuş değilim." Medya haberi "ABD'nin en yetkili isminden çok konuşulacak sözler" diye veriyor...
Bu mu yani?
Bu kadar basit mi?
Dedikodusunu yapıp geçecek miyiz?
Bir yıldır aynı şeyi söyleyen herkese "ahmak komplocu" muamelesi yapanları şimdi görelim!

***

benzer sözler ettiğinde Dr. Fauci'nin yüzüne yerleştirdiği alaycı ifadeyi hatırlıyorum.
Şimdi ne oldu da buralara geldik?
da aynı...
Trump'a "Pandemiden 'i mesul tutmak ırkçılıktır" diyen Biden, iktidara gelince Çin gerçeğiyle yeni tanışmış gibi haller içine girdi.
Ve geçen hafta baktık ki...
"Virüsün ilk olarak Vuhan'daki laboratuvarda görüldüğüne" dair eski bir istihbarat raporu sızdırıldı. (Unutmayın, 2019 yılında o laboratuvarda çok sayıda seçkin ve viroloğun bulunduğu az konuşulmadı ama hepsi sosyal medyada sansürlendi.)
Ardından da Dr. Fauci'nin TV'deki açıklaması geldi.

***

"Bütün bunlar ABD içi politik çekişmeler, aldırmayın" diyecek tipler çıkar şimdi.
Malum, pandemiye ve hâkim global söylemlere iman edenler çok...
Ama şurası çok açık...
Dünya iyice çirkefleşiyor, çamura dönüşüyor.
Virüs, hem bilim ahlakını, hem de politik ahlakı yiyip bitiriyor.
Ama daha başlangıçtayız...
Uyanık kalmaya çalışanlara "Sizi gidi komplocular" diye saldıranların komplonun tam göbeğinde olduklarını idrak edeceğimiz günlerin geleceğine eminim.

***


BİDEN KİMLERİ KASTETMİŞ, ANLADIK MI?
Biden'ın 16 Aralık 2019'da bir televizyon kanalında Türkiye hakkında yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz, değil mi?
"Muhalefetin içindeki geçmişte bağımız olan unsurlarla doğrudan iletişime girip Erdoğan'ı devirmeleri için cesaretlendirmeliyiz."
Sonra sözünü düzeltmek ister gibi; "Darbeyle değil, darbeyle değil, seçimle..." demişti.
Sanırım, 'nın konuşmasında bahsettiği "unsurlar"ın kimler olduğu şu günlerde ortaya çıkmaya başladı.
Biden geldiğinden beri uyuyan FETÖ hücreleri birer birer uyandırılıyor.
Sadece sosyal medyaya odaklanmayın sakın...
Hemen yanı başınızda birden "uyandırılan" militanları da göreceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA