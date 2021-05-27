Önümüze biraz gevşek, kolayca matrağa alınabilecek ve sözlerinin içini dolduramıyormuş gibi görünen adamlar çıkartıyorlar...

Böylece bu adamların eliyle çok ciddi işlere kalkıldığı gözlerden saklanıyor.

Bir dakika!

Kafanız karışmasın...

Macron'dan söz ediyorum.

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Biz içeride " 28 Şubat geçti mi, geçmedi" tartışması içindeyken dünyanın bir türne doğru ilerlediğini görelim.Nasıl bir şey bu derseniz? Macron 'un bugünlerde iyice tırmandırıp yasalarla güçlendirdiği dönüşüme bakmak gerekiyor.Net söyleyeyim...

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Hatırlarsınız, Fransa Cumhurbaşkanı her fırsattandan söz ediyordu.2018'in Aralık ayında da Sarkozy tarafından kurulan Yüksek İslam Konseyi 'ni yeniden güçlendirerek düğmeye basmış oldu; arkası da çığ gibi geldi.Şimdi durup düşünelim.Oradaki uygulamaya Pekin ne ad veriyor?Yeniden yapılandırma...Kamplara götürülen Müslüman Türklere ne uygulanıyor?İşte tam da bu yüzden son haftalar bazı Anglosakson dergilerindesoruları sorulmaya başlandı.

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Bu süreç üzerine daha çok konuşuruz...

Lakin şunu not edeyim...

Bu yıl net biçimde anlaşılmaya başlandı ki, Fransa'nın İslamofobisi (Malum bu kavramın gerçeği anlatma konusunda çok yanıltıcı olduğu, düşmanlığın politik dinamiklerini sakladığı konusunda ısrarlıyım) artık doğrudan Türkofobiye doğru evrilmeye başladı.

Şu an Fransa'daki Türk dernekleri baskı altında.

Ancak esas hedef Türkiye.

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NEYE HAZIRLAR?

CHP'nin etkili ve yetkili isimleri geçenlerde sosyal medyada "Hazırız..." mesajlarıyla dikkati çekmeye çalıştılar.

Belli ki, yine bir ajans işiyle karşı karşıyayız.

Artık bunlara gülüp geçmemek gerek.

Memleket yönetemeyecek nitelikte adamlar neye hazır olabilirler?

Ortalığı karıştırmaya...

Hegemonlar karşısında ceket ilikleyen eski Türkiye hayallerini köpürtmeye...

Biden'a işve yapmaya hazırlar.

Eh, bunu bilmiyor muyuz, diyeceksiniz.

Haklısınız ama yine de hafife almamalı.

Haziran yakıcı bir ay olacak.

Gündem yoğun.

Bu tayfa kafaları bulandırmamalı!