Mutlak manada niçin anlaşacakmışız? Kullandığımız dil mükemmel değil, onu kullanan bizler mükemmel değiliz. Buradan mükemmel bir iletişim beklemek kadar acayip bir şey olur mu? Bir insanın anlaşılmayışı onu yalnızlığa itebilir. Ama aynı yalnızlık tamamen anlaşılmak sonucu da doğar. (İSMET ÖZEL / Tahrir Vazifeleri-1)

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"Nesnel olacaksın!"- Her şeye inanan nihilistin bedduası. (/ Burukluk)

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İnsan yenilmek için yaratılmadı. İnsan mahvolur ama yenilmez. (/ İhtiyar Adam ve Deniz)

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Şimdi gecedir artık, akşam değil, tam bir gece; "karalara" bürünmüş bir gece. Akşamın yakasına iplik gibi yapışmış ışık lekeleri vardır genellikle; ama gece, yalnız, apayrı, aşırı bir uçtur. Gündüzün akşam boyunca da belli belirsiz süren güvenli sınırları, gecenin yoğun zamkıyla silinmiştir. Gece bir maske midir, yoksa gündüz, gecenin ustaca gizlenmiş halinden başka bir şey değil midir? Çoğumuz gece doğarız ve gece öleceğiz. (/ Sirius'tan Gelen Kurbağa)

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Artık, âşık olmayı sevmiyoruz; daha ziyade tanıyıp hoşlandığımızı seviyoruz; sevda, şimdi ilme müstenittir; mamafih unutmamalı ki, ilimde dahi aldanmak ve boşa çıkan bir netice ile karşılaşmak mümkündür. (/ Üç Nesil, Üç Hayat)

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Hoşnutsuzluğun da hakkını verebilmenin, üzüntülü olmayı da içeren bir sevincin hasıl ettiği "bereket hissi"nin mutluluğu (...) Hayat zaten bu yoldan gider. Mesele insan da onunla beraber mi gidecek, yoksa onunla cebelleşecek mi? (/ Kendiyle Dost Olmak)

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Amerikan rüyası natürmort formundadır: Çekirdek aile garaj yolundaki cipin yanında dikilmiş durur. Başlar havada, ellerde hisse senedi portföyleri, taksitler tıkır tıkır ödenmekte, her şey sigortalı. Ama sonra, gam da evlerin inzivasında (...) öyle zamanlar oluyor ki, yüreğin eve taşıdığı her şeyin üzerine bağımlılık, yalnızlık, çürümüşlük ve değersizlik ima eden bir baharat serpiliyor sanki... (/ Sıradan Duygulanımlar)

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Şuur... İnsan şuuru hep uçurumun kenarında irkilir, sarsılır ve uyanır (...) Bizim cumhuriyet çocukları ve Batı'da yaşayan nesiller, uçurumun kenarında olduklarının farkında bile değiller! (/ Yaratıcı Öfke)