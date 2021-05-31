Eh, konunun "heh heh, işte yine komplo teorisi!" diye gevrek gevrek gülerek dalga geçecek yanı kalmadığına göre...

Başlıktaki soruyu sormanın zamanıdır.

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Hatırlıyor musunuz?Trump Çin'e seyahat yasağı koyduğunda Biden onu "" olmakla suçlamıştı. (Şimdi Washington Post gibi gazeteler Biden bu sözü öyle değil de böyle söyledi diye çevirmeye çalışıyorlar ama beceremiyorlar. Meraklısı gazetenin factcheck makalesine bakabilir.)Daha sonra hem Trump, hem de Pompeo "açıklamasını yaptıklarında küreselci ABD medyası ve Demokratlar alay etmişlerdi.Sonuç?Meğer Biden başkanlık koltuğuna oturur oturmaz, CIA'ya "" emri vermiş.

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İlginçtir, aynı iddiayı dile getirenHer ülkeden benzer bir bilimsel iddia geliyor. İngiltere 'den gelen "ve bu nedenlelaboratuvar ürünü olma ihtimalininyüksek olduğu iddiası ortalığıkarıştırdı.Dahası, sosyal paylaşım siteleri de virüsün insan yapımı olduğu iddialarını artık engellemeyeceklerini açıklamaya başladılar.Bu şu demek aslında: "

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Peki bu yeni durumu nasıl okumalı?

ABD ve Batı bir araya gelip salgından gördükleri zarar için Çin'den tazminat mı isteyecekler.

Bana sorarsanız, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Mayıs'ta Pearl Harbour'da yaptığı ilginç "savaş" konuşmasını da yabana atmamalı...

Şöyle dedi Austin?

"Hazır olmalıyız. Bir sonraki savaş, daha öncekilerden çok farklı olacak." İnsan ister istemez şunu da hatırlıyor...

"Saddam kimyasal silah üretti" tezinin dillendirilmeye başlamasından bir süre sonra Irak'a saldırı gelmişti.

"Çin, virüs üretti" teziyle nereye gidilir, bir düşünün bakalım!

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VARLIKLARI ANAFOR!

Sosyal medyada adı sanı belli ve iddiaları başından beri problemli tipler var.

Varlıkları anafor!

Öyle budalaca komplo iddiaları ortaya atıyorlar, öyle cahilce davranıyorlar ki...

Artık bu tiplerin doğrudan "komplocular" tarafından gerçeği gizlemek ve kafa karıştırmak için piyasaya sürüldüklerine inanmaya başladım.

Öyle ya...

Sorgulayanların önünü kesmenin en iyi yolu sorgulamayı gülünç göstermektir.