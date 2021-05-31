Eh, konunun "heh heh, işte yine komplo teorisi!" diye gevrek gevrek gülerek dalga geçecek yanı kalmadığına göre...
Başlıktaki soruyu sormanın zamanıdır.
***Hatırlıyor musunuz?
***İlginçtir, aynı iddiayı dile getiren bilim çevreleri üzerindeki sansür de kaldırıldı.
***
Peki bu yeni durumu nasıl okumalı?
ABD ve Batı bir araya gelip salgından gördükleri zarar için Çin'den tazminat mı isteyecekler.
Bana sorarsanız, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Mayıs'ta Pearl Harbour'da yaptığı ilginç "savaş" konuşmasını da yabana atmamalı...
Şöyle dedi Austin?
"Hazır olmalıyız. Bir sonraki savaş, daha öncekilerden çok farklı olacak." İnsan ister istemez şunu da hatırlıyor...
"Saddam kimyasal silah üretti" tezinin dillendirilmeye başlamasından bir süre sonra Irak'a saldırı gelmişti.
"Çin, virüs üretti" teziyle nereye gidilir, bir düşünün bakalım!
***
VARLIKLARI ANAFOR!
Sosyal medyada adı sanı belli ve iddiaları başından beri problemli tipler var.
Varlıkları anafor!
Öyle budalaca komplo iddiaları ortaya atıyorlar, öyle cahilce davranıyorlar ki...
Artık bu tiplerin doğrudan "komplocular" tarafından gerçeği gizlemek ve kafa karıştırmak için piyasaya sürüldüklerine inanmaya başladım.
Öyle ya...
Sorgulayanların önünü kesmenin en iyi yolu sorgulamayı gülünç göstermektir.