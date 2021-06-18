Gelecek nasıl gelecek?

Gündelik hayata bakmak daha doğru fikir verir.

Bana sorarsanız, ezberlerine yaslanmadan bugünün çocuklarına bakanlar, gideni ve geleni anlarlar.

Biraz bundan da konuşalım mı?

Mesela, torunlarımmış gibi sevdiğim iki sevimli minikle dev akvaryum gezimi anlatayım mı?

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Bu çocuklar ile gencecik anne babaları arasında bile temelden farklılıklar var.Bir kere çokvar.Hele zarif bir hızla camekan koridorun bir yanından ötekine geçiveren vatozları görünce kalplerinin nasıl çığlık çığlığa çarptığına şahidim.Çünkü hep daha yeni, bir sonraki yeni, daha daha heyecan verici olan peşindeler ve hemen bir sonraki su tankına koşuyorlar.Balıkların karşısında ağzı bir karış açık kalakalanlar kim derseniz, tabii ki çocuklar değil, onları gezmeye getirmiş yetişkinler.

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Hayvanlar hakkında bilgi veren panolar belli ki yetişkinlerin işine yarıyor.Benim üç buçuk yaşındaki tatloşum zaten her yeni bölüme geldiğimizde parmağıyla işaret edip türlü çeşitli su canlılarının adını söylüyor. Çoktan resimli kitaplar ve çizgi filmlerden öğreneceğini öğrenmiş.Oysa ben dekonusunda hava yapmaya hazırlanmıştım.Bu hevesimi ancasorusu karşısında tatmin edebildim.

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O nokta düşündürücü...Tabletler üzerindeki balık resimlerinin dijital fırça darbeleriyle boyandığı bölümden ayrılmak istemediler. Belli ki, gerçek hayvanların amaçsızca dolaştıkları su tankları değil,onları kendine bağlıyordu.Tam çıkış kapısına yakın bir yerde karşımıza çıkıveren koca timsah karşısında donakaldılar.Hayvanın dehşet veren biçimi miydi etkileyen?Hayır! Daha çok küçücük bir yerde koca gövdesiyle sıkışıp kalmışlığıydı...Anladım ki,gönüllü izleyicisi olmayacakbu kuşak.

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Sonrageldi.Abla kardeş aynı anda söylediler:Yazacak daha çok izlenimim var amayerim yetmiyor.Ama görüyorsunuz...Çocuklar hem şekilleniyor hem de içten içe geleceği şekillendiriyor.