Daha bekleyelim, bakalım...
Sömürgecilik tarihini okullarda ayrı bir ders kılmayı aklımıza bile getirmeyelim!
Dünyanın bugünkü halini en iyi anlatan tarih dilimi gençlerin zihninde bir "boşluk" olarak kalsın!
Kafaları "kapitülasyonlar" diye şişirilsin çocukların ama tam olarak ne anlama geldiği bir türlü öğrenilemesin!
Keşifleri bilsinler ama bütün o ülkelerin ne için "keşfedildiğini" hiç düşünmesinler!
Sonra ne mi oluyor?
Biz asıl sömürgeciliği anlatamamışken...
Sömürgeciler en hain propaganda kanallarını çalıştırmaya başlayıveriyor.
***Bir arkadaşım telaşla tel açıp anlattı...
***Belçika-İsviçre maçını izlemek için tv'yi açtım.
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Uyanığın biri de...
"Haşmet Bey, mağara dönemi kapanalı binlerce yıl oldu, hepimiz modern çağdayız, bu çağa ayak uydurmalıyız, devir iletişim ve teknoloji devri" diye yazmış...
Kongo'nun 20 milyon nüfusunu 9 milyona indiren sömürgeci katliamının binlerce yıl önce olduğunu mu sanıyor acaba?
Fakat belli ki "okumuş" biri!
Sömürgeciler de en çok böyle "okumuşları" seviyor zaten...
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AYNA
Cümleler doğrudur sen doğru isen Doğruluk bulunmaz sen eğri isen YUNUS EMRE