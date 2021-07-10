Bayramdan sonra tekrar kısıtlamalara dönülür mü, diye soran çok... Dünya Sağlık Örgütü'nün sinyali çaktığını kim inkâr edebilir?.. Tamam, örgüt şimdilik sadece İngiltere'yi uyardı. İngilizlerin rehavetini "salgınbilimsel aptallık" olarak nitelendirdi. Ama ağustos, eylül aylarında bu deyimin her ülke için kullanılacağını ve yeni bir "sıkı düzen" talebi geleceğini kestirmek çok da zor değil. Devletler yeni kısıtlamaları kaldırabilirler mi? Hayır! Onlar da buna karşılık aşı kampanyalarını "salgınbilimsel zekâ" olarak gösteriyorlar. Eh, tabii ki arada dev ilaç endüstrisi cebini doldurdukça dolduruyor. Ya sıradan insanın hâli?.. Onlara da bir başka örgüt; Dünya Ekonomik Forumu sürekli şöyle diyor: "Mesleğini değiştir, başka iş kur!"

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Pandemi hepsini sindirdigibi. Şimdilik... Bakalım, ne zaman"açılacak"lar?

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konuları açıldığında hemen şöyle diyenler var: "Ucuz yerler, ucuz yeme içme imkânları tükenmedi. Hatta Youtube'da ucuz tatil için önerilerde bulunan fenomenleri izlemek fikir verebilir." Doğru! Ben de bakıyorum o videolara bazen. Amabu ucuzluk imkânlarını araştırıp durmanın tuhaflığa dönüştüğünü kabul etmek gerekiyor. Bu ilçeler kendilerini başka bir yaşam tarzı için yeniden inşa ettiler. Oralarda ucuz tatilanlamına geliyor artık. Doğruya doğru... Oralarda ucuz tatil yapacağım ısrarıyla gezi teknelerinde kafa patlatmak ve sürekli tost yiyip piyasa yapmak yerinedaha iyi olmaz mı? Hatta İstanbul'un kuzeyindeki, günübirlik gidilen kıyılarda dolaşmak Çeşme 'de ucuzluk aramaktan daha doğru tercih.

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İki aydır edebiyat dışı kitaplar okuyorum. Sert konular, yoğun meseleler... Araya nihayet Kevin Barry'nin polisiyesinu sıkıştırdım. İki emekli gangsterin sohbetinden oluşan romandaki şu satırlara bıyık altı bir gülümsemeyle takılıp kaldım: "Yaş almak insana hava katar. Belli yaştakileri hoş kılan şey umutsuzluk. Aslında ne var biliyor musun? Bütün sızlanmalarımıza rağmen... Sen ve ben...