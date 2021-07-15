Devletler çıkarları çerçevesinde başka ülkelerle ilişkiler geliştirirler...
Dost postundaki düşmanlarla ilişkiler de bu çerçeveye dahildir.
Tamam!
Bunu biliyoruz.
Fakat şunu unutacak mıyız?..
Bugün ABD'nin yönetiminde 15 Temmuz'un kurgucuları ve destekçileri var.
***Şunu da en azından bugün hatırlamamız gerekir...
***Şunları da bir kenara not etmeliyiz...
***
O günden bugüne çok şey değişti elbette.
Ama 200'e yakın FETÖ'cü kaçağın hâlâ Almanya Heidelberg'deki Amerikan Ordusu'na bağlı kışlada kalmakta olduğu bilgisinin yeniden gündeme girdiğini düşünürsek...
Ve Karadeniz'de hararetin yükseldiği şu günlerde...
15 Temmuz'u hatırlamalı ve sormalıyız...
NATO hâlâ aynı kafada olabilir mi?
İçinde 15 Temmuz kıpırtıları var mıdır hâlâ?
***
NOT DEFTERİ
Sonuç almayı umdukları son yol, yıllarca denedikleri ve her seferinde amaçlarına ulaştıkları (...) tanklı/uçaklı konvansiyonel darbeydi. Ayrıca FETÖ'nün o ana kadar harekete geçirmediği ve gücünü koruduğu tek yapı Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Emniyet, yargı gibi birimlerde operasyonel gücünü büyük ölçüde kaybeden FETÖ için de, onu harekete geçiren irade için de TSK uygun sahaydı. (ŞAMİL TAYYAR / Devlet Savaşı)