Farkındasınız değil mi?
Gözümüzün önünde hızla dönüşüyor dünya...
Kanepemize oturmuş yeni bir kapanma olur mu, hangi aşıyı olsak, bu ay faturaları nasıl ödeyeceğiz soruları zihnimize üşüşmüşken birdenbire ekranlara abuk sabuk roket görüntüleri düşmeye başladı.
Şirket logolu uzay mekikleri var artık.
Devletlerin uzay yarışı kimseyi heyecanlandırmıyor.
"Uzay büyüsü" nitelik değiştiriyor.
NASA imgesi sanki bir anda pörsüdü.
Çünkü sırıtkan milyarderlerin uzay yarışı başladı.
Artık Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson ve sırada bekleyen diğerleri kitlelerin heyecanını yönlendiriyor.
Bütün bunları basit bir şov ya da zengin hırsı sananlar nasıl da aldanıyorlar!
***Geçen gün araştırmacı/yazar Ercan Yıldırım sosyal medyaya şu önemli notu düştü: "Uzay yarışı, küresel şirketlerin ulus devleti 'aştığı'nın bir göstergesi... Eskiden devletler uzay savaşı verirdi, şimdi küresel burjuvazi."
***Aklıma ilk Ay'a iniş günleri geliyor...
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Diyeceğim şu...
Zenginlerin uzay macerası dünyaya hangi şekli verecek, merak etmiyor musunuz?
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NOT DEFTERİ
Kuantum mekaniğini kimsenin anlamadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu nedenle, anlatacaklarımı gerçekten anlamanız gerektiğini düşünerek dersi çok da ciddiye almayın; gevşeyin ve keyfini çıkarın! (R. P. FEYNMAN / Fizik Yasaları Üzerine)