Farkındasınız değil mi?

Gözümüzün önünde hızla dönüşüyor dünya...

Kanepemize oturmuş yeni bir kapanma olur mu, hangi aşıyı olsak, bu ay faturaları nasıl ödeyeceğiz soruları zihnimize üşüşmüşken birdenbire ekranlara abuk sabuk roket görüntüleri düşmeye başladı.

Şirket logolu uzay mekikleri var artık.

Devletlerin uzay yarışı kimseyi heyecanlandırmıyor.

"Uzay büyüsü" nitelik değiştiriyor.

NASA imgesi sanki bir anda pörsüdü.

Çünkü sırıtkan milyarderlerin uzay yarışı başladı.

Artık Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson ve sırada bekleyen diğerleri kitlelerin heyecanını yönlendiriyor.

Bütün bunları basit bir şov ya da zengin hırsı sananlar nasıl da aldanıyorlar!

***

Geçen gün araştırmacı/yazarsosyal medyaya şu önemli notu düştü:Bu doğru tespiti şöyle geliştirebiliriz.kapitalist devletleri köşeye sıkıştırdı; iktisadi, sosyal ve psikolojik olarak zor durumdalar. (Soğuk savaşın keskin dönemlerinden bu yana devletler ilk kez bu kadar paranoyaklar!)bütün devletlerin kapısını çalıyor, açmayan kalacak mı, şüpheli...Ama global sermayenin tepesindeki on kişinin servetine bir yılda 450 milyar dolar eklendi.(Bir düşünün, diyeceğim de, düşünmesi zor!), hatta bunabir hava kattıkları bile söylenebilir.

***

Aklıma ilk Ay'a iniş günleri geliyor...Martin Luther King suikasti.68 olayları...Vietnam'da artan Amerikan kayıpları...On dört yaşlarındaydım.Gazetelerin kesip sakladığım kupürlerini hatırlıyorum.Sonra birden...Ardından hem ABD, hem de dünya yavaş yavaş yeni bir çehreye büründü.

***

Diyeceğim şu...

Zenginlerin uzay macerası dünyaya hangi şekli verecek, merak etmiyor musunuz?

***



NOT DEFTERİ

Kuantum mekaniğini kimsenin anlamadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu nedenle, anlatacaklarımı gerçekten anlamanız gerektiğini düşünerek dersi çok da ciddiye almayın; gevşeyin ve keyfini çıkarın! (R. P. FEYNMAN / Fizik Yasaları Üzerine)