Bazen böyledir...

Azıcık düşünsen...

"Mahalle"ne baksan...

Sosyal medyadan oraya buraya laf sokma şehvetine kapılmak yerine ortalığı kolaçan etsen...

Hemen fark edebileceğin şeyler gelir seni "mahşer"in ortasında bulur.

O zaman kafana dank ediverir.

***

'ın geçen günkü isyanı önemliydi.Belli ki, her şeyi çözmüş adam havalarına rağmendan haberi yokmuş...Belli ki "doğa sevgisi" havasında provokatörlük yapanlarla yeni tanışıyor.Marmaris'te orman yangınıyla boğuşurken yaptığı canlı yayındaki samimi şaşkınlığı dikkat çekiciydi.Ne diyordu, hatırlayalım..."Sizlere bu kez çok değişik bir şeyi anlatmak için bu yayını açtım.Lütfen bana inanın. Buraya yangına müdahale edecekmiş gibi 10-15 kişi botlara doluşup geliyorlar.Burada itfaiyenin, sahil güvenliğin sözlerini dinlemiyorlar, gözümüzün önünde donanma komutanına hakaret ediyorlar. Ateşin içine doğru yürüyorlar.İtfaiye ekipleri oradan çıkın diye bağırınca da, 'Sen kimsin lan' diye çıkışıyorlar. İtfaiyecilere cinnet geçirttiler...Bir tanesi donanma komutanına, 'Sen hayatında yangın mı söndürdün lavuk' dedi. Bir tanesini gırtlaklıyordum.

***

Diyorum ki...

Bu sözler aklımızda kalsın...

Çünkü yangınlar bitecek ama bu provokatörler de kalacak.

Her yerdeler.

Sosyal medyada...

Ve maalesef yanı başımızdalar...

İşyerimizde, oturduğumuz sitede, orada, burada...

Gerçek kışkırtıcılarla onların kışkırttıkları birbirine karıştı.

Uyanık olmaktan başka çaremiz yok!

***



Pandemi yönetimini baştan düşünmek...

Mart 2020'den beri ısrarla yazıyor, tekrarlayıp duruyorum.

Pandemi başlangıç...

Arkasından "küresel ısınma" mücadelesi ve gıda tedarik sorunları gelecek...

Devletler iyice köşeye sıkıştırılacak.

Biliyorsunuz...

Dünyanın en çok aşı yapmış ülkelerinden biri İsrail.

Bir tür laboratuvar özelliği taşıyor.

Ve tam bugünlerde yeniden "kapanma" kararı almanın eşiğinde...

Bu durum da devletleri, pandemi yönetimlerini en baştan ele almaya itmeyecekse, ne iter, bilemiyorum.