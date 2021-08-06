Bazen böyledir...
Azıcık düşünsen...
"Mahalle"ne baksan...
Sosyal medyadan oraya buraya laf sokma şehvetine kapılmak yerine ortalığı kolaçan etsen...
Hemen fark edebileceğin şeyler gelir seni "mahşer"in ortasında bulur.
O zaman kafana dank ediverir.
***Şahan Gökbakar'ın geçen günkü isyanı önemliydi.
***
Diyorum ki...
Bu sözler aklımızda kalsın...
Çünkü yangınlar bitecek ama bu provokatörler de kalacak.
Her yerdeler.
Sosyal medyada...
Ve maalesef yanı başımızdalar...
İşyerimizde, oturduğumuz sitede, orada, burada...
Gerçek kışkırtıcılarla onların kışkırttıkları birbirine karıştı.
Uyanık olmaktan başka çaremiz yok!
***
Pandemi yönetimini baştan düşünmek...
Mart 2020'den beri ısrarla yazıyor, tekrarlayıp duruyorum.
Pandemi başlangıç...
Arkasından "küresel ısınma" mücadelesi ve gıda tedarik sorunları gelecek...
Devletler iyice köşeye sıkıştırılacak.
Biliyorsunuz...
Dünyanın en çok aşı yapmış ülkelerinden biri İsrail.
Bir tür laboratuvar özelliği taşıyor.
Ve tam bugünlerde yeniden "kapanma" kararı almanın eşiğinde...
Bu durum da devletleri, pandemi yönetimlerini en baştan ele almaya itmeyecekse, ne iter, bilemiyorum.