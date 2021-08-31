30 Ağustos 1922'yi "Büyük Zafer" yapan şeyi anlamak için öncesini enine boyuna anlamak zorundayız...

Uzun süren büyük yenilgiyi...

Özellikle de Tanzimat'tan Sevr'e kadar uzanan süreci...

Anadolu'nun içerisine kadar sokulan emperyalizmi anlamalıyız.

Bugün asıl ihtiyaç duyduğumuz bilgi, işin o yanıdır.

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Son zamanlarda yeniden(1925-2005) kitaplarını karıştırmayabaşladım...Hani kültürel hegemonyanın, romanları ve şiirleriyle tanımamızı istediği ama Attila İlhan 'dan söz ediyorum.Gençlik günlerimizi hatırlarım...Öyle bir rüzgâr vardı ki, 1980 yılında çıkanadlı romanını okumuştuk. Ama çok daha önce çıkanyı okumak bir türlü içimizden gelmezdi.Şiirlerini cebimizde gezdirirdik amaveyakitaplarını okumaya elimiz gitmezdi.Örtülü birböyle bir sınır çizmişti zihinlerimizde...Oysa 90'lara doğru tanışıp muhabbet koyultunca anladım ki, rahmetlinin esas derdikitaplarında yazdığı meselelerdi.

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yı okurken şu satırların altını çizmişim...Alman İmparatorluğu not düşmüş: 'Bizim askerlerin yaptığı bir devrimdir' diyor. İtalyanlar da diyorlar ki, 'Bizim masonlar bu işi örgütlediler' falan. Nitekim her ikisi de doğru. O kadar doğru ki, 1908'de Meşrutiyet ilan edilir, 1911'de İtalyanlar Trablusgarp'a çıkarlar. Yeni hükümet harp ilan etmez."

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Attila İlhan'ın Tanzimat paşalarını tasvir edişine de bakalım mı?"O zamanın sadrazamlarına bakıyorsun. Koca Vasıf Paşa İngiltere taraftarı, Halil Paşa İngiltere taraftarı, Fuat Paşa İngiltere taraftarı.Yani yönetim zaten dominyonhaline gelmiş."

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Yazımın başında sözünü ettiğimnin sarsıcı "fotoğrafları" bunlar...O yüzden diyorum...30 Ağustos 1922'yi gerçekten anlamanın tek yolu bu...Ve şunu da unutmayalım...