Ömrünüz boyunca kullanmayacağınız türden bile olsa, bir ilacın içinden paslanmaz çelik parçaları çıktığını işitseniz...
Ve olay fark edilince tam bir milyon kutu ilaç imha edilse...
Olayın sonrasındaki gelişmeleri merak etmez misiniz?
Öfkeye kapılıp "Acaba bizim de başımıza böyle şeyler geliyor mudur" diye sormaz mısınız?
Bu soruların hepsine cevabınız, "elbette" olacak, biliyorum.
***Tabii konu Kovid aşısı olunca olay değişiyor.
***İlaç şirketinin açıklamasına bile bakmadınız, değil mi?
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Şimdi bu satırları kendim yazıp kendim okuyunca...
İçimden yine söylenmeye başladım...
Ne yaşıyoruz yahu biz?
Nasıl bir "zaman"ın ortasına düştük?
Ya Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Arjantin maçında sahaya girip dört Arjantinli futbolcuyu "almaya" kalkmaları, canlı yayında yapılan "gösteri" neyin nesiydi mesela?
Neyse...
Biz yine Engin Özkoç ne demiş, Metro yerine niye U işareti gelmiş, onlara takılalım...
İyi oyalıyorlar.
***
NOT DEFTERİ
Yarın uygarlığımızı inceleyecek olan tarihçiler, uygarlık o kadar aşınmıştı ki çökmesi için bir fiske yetti diyecekler. Son darbe hiç beklenmeyen yerden geldi ama zaten gelecekti. (AMIN MAALOUF / Empedoklesin Dostları)