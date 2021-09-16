"Her ay 10 bin lira kenara atarak (!) 33 yılda 4 milyon biriktirebiliyorsunuz ve Zeytinburnu'nda 4 milyona satılan daireler var.
Tabii ki bu benim aklımı aşan bir hesap.
Benim aklımda daha çocuğu okula başlayacak diye uykusu kaçan babalar var."
Değerli şair Dilek Kartal geçenlerde sosyal medyaya böyle bir not düşmüştü.
Buruk bir sitem...
"Nereden nereye geldik!" ama bir türlü gerçekten "ileri" gidemiyoruz...
***Konut deyince...
***Derdimi anlamışsınızdır...
***İnşaat sektörünün desteklenmesi, hatta zaman zaman lokomotif sektör olması doğruydu.
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Önce şunu kabul edelim...
Türkiye'ye daha çok konut gerek.
Ama böyle değil.
Ayrıca ihtiyacı olanların ev almakta artık zorlandıkları, kira öder gibi ev alma döneminin belki kapanacağı da görülüyor.
O halde sektörel manzaranın hızla "insani"leşmesi gerekiyor.
İstanbul'da 3 oda 1 salonlu dairelerin kirasının 4 bin ile 8 bin lira bandına sıkışması olacak şey değil.
Bu sıkıntı büyüdüğünde, ardından bütün sıkıntılar büyür.
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NOT DEFTERİ
En ufak bir çatlak olmamalıdır suskunlukta. Aksi halde yıllardır biriktirdiğiniz sessizlik ellerinizden kayıp gidiverir. (ÖMER F. OYAL / Ferahlık Anına Övgü)