Blofeld: James, bizi yan yana getiren şu kadere bak. Şimdi senin düşmanın, benim de düşmanım. Nasıl oldu bu?

J.Bond: Yeterince uzun bir ömrün oldu, o yüzden.

(Son James Bond filmi "No Time To Die"dan manidar bir diyalog.)

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İlginçtir,Dün sosyal medyadabu konu tartışılıyordu: Bir pediatristinsöyledikleri ve kullandığı yakışıksızdil özellikle dikkatimi çekti:İşe bakın! Kendi halinde insanlarpandemi sırasındaki sosyal propagandarüzgârının da etkisiyle tıpmesleğini yere göğe koyamazlarken,sağlık sektörünün gerçekleribuin içinde şekilleniyor.

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Şimdi konu açılmışken gel de şunları yazma! Kamu hastanelerinde randevular ileri tarihlere atılmaya başlanınca, özel hastaneler dolup taşmaya, cirolarını patlatmaya başladılar. Ama çalışanlarına haklarını vermek konusunda çok cimriler.İnsan yerine koyulmayan, fazla mesaileri ödenmeyen, her fırsatta işten çıkartılmakla tehdit edilen personelden ne kadar iyi hizmet alabilirsiniz? Sonra hastalar da yakınıyor; para ödüyoruz yine de işler yürümüyor diye...

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Tüh! Cumartesi notlarıma iyi şeyler yazayım, okuyanın biraz içi açılsın diyorum ama yine olmadı. Ama, o bana iyi geldi işte! Yalnız kazlar çok gevezeler. Hiç susmuyorlar hiç. Hep anlatacakları bir şey var.

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Susan Sontag günlüğündediye yazmış. Müthiş. Var böyle bir tutum. Bu gözler, bu bakış, bu duruş var. Cümlesinin devamında şunu söylüyor Sontag: "Çünkü görmek istiyordum ama ne kadar gördüğüm bilinmesin istiyordum."

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