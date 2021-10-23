Blofeld: James, bizi yan yana getiren şu kadere bak. Şimdi senin düşmanın, benim de düşmanım. Nasıl oldu bu?
J.Bond: Yeterince uzun bir ömrün oldu, o yüzden.
(Son James Bond filmi "No Time To Die"dan manidar bir diyalog.)
***İlginçtir, çocuk hekimi Sağlık Bakanı'mızın döneminde çocuk hekimliği ihtisası gözden düştü. Dün sosyal medyada bu konu tartışılıyordu: Bir pediatristin söyledikleri ve kullandığı yakışıksız dil özellikle dikkatimi çekti: "Pediatri en çöp bölümlerden biri oldu. Çok çalış, çok nöbet tut ama getirisi hiç olmasın!" İşe bakın! Kendi halinde insanlar pandemi sırasındaki sosyal propaganda rüzgârının da etkisiyle tıp mesleğini yere göğe koyamazlarken, sağlık sektörünün gerçekleri bu "dil"in içinde şekilleniyor.
***Şimdi konu açılmışken gel de şunları yazma! Kamu hastanelerinde randevular ileri tarihlere atılmaya başlanınca, özel hastaneler dolup taşmaya, cirolarını patlatmaya başladılar. Ama çalışanlarına haklarını vermek konusunda çok cimriler. Özel hastanelerin sağlık çalışanlarının çektiği sıkıntıları bakanlık bilmiyor olabilir mi acaba? İnsan yerine koyulmayan, fazla mesaileri ödenmeyen, her fırsatta işten çıkartılmakla tehdit edilen personelden ne kadar iyi hizmet alabilirsiniz? Sonra hastalar da yakınıyor; para ödüyoruz yine de işler yürümüyor diye...
***Tüh! Cumartesi notlarıma iyi şeyler yazayım, okuyanın biraz içi açılsın diyorum ama yine olmadı. Ama şu satırları keçilere ve kazlara bakarken yazıyorum, o bana iyi geldi işte! Yalnız kazlar çok gevezeler. Hiç susmuyorlar hiç. Hep anlatacakları bir şey var.
***Susan Sontag günlüğünde "Ben her zaman gözlerimin arkasına saklanıyordum" diye yazmış. Müthiş. Var böyle bir tutum. Bu gözler, bu bakış, bu duruş var. Cümlesinin devamında şunu söylüyor Sontag: "Çünkü görmek istiyordum ama ne kadar gördüğüm bilinmesin istiyordum."
***Artık iş bambaşka bir hale; bir bilimkurgu filminin realizasyonu ile "özel kıyafetlere önem veren yeni bir din inancının doğuşu" arasında bir noktaya doğru ilerliyor. Amerikan Sağlık Dairesi (CDC) ise "Çocuklar aşı durumuna bakılmaksızın okulda her an maske takmalılar" diyor. Düşünün, insafsız Dünya Sağlık Örgütü bile bu karar karşısında şaşkın...