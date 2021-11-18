"İnsanlık için büyük tehlike, Batı, Doğu ve Kuzey'dedir. İslâm Dünyası uyanıp, bir an önce bir araya gelip, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi büyük bir devlet veya birlik kurmazlar ve nükleer silâh üretecek bir güce erişmezlerse, en geç, on beş ya da yirmi yıl içinde, Doğu ile Batı arasında çıkacak büyük ve topyekûn savaş yüzünden insanlık, yok olma; medeniyet de taş devrine geri dönme durumuna düşecektir."
Bu sözleri 10 Haziran 2010'da Sezai Karakoç'un Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı olarak yaptığı açıklamadan aldım.
Onca yıl sonra yine düşünüp sarsılalım, uyanalım diye...
Açıklamanın son cümleleri şöyle geliyor:
"Bu dinamit patladığı gün, gelecekte neler olabileceğini bugünden kestirmek mümkün değildir.
İlle de, 'Uyan ey akıl, ey vicdan, ey insanlık!' diye bağırmak mı gerekmektedir?"
***Üstadın vefatını öğrendiğimizden beri hepimiz şiirlerini yeniden elden geçiriyor ve mısralarıyla yatıp kalkıyoruz.
***Peki...
***
Biliyorsunuz...
Brezilya ve Türkiye bir daha rahat yüzü görmedi...
Brezilya'da üst üste gelen yargı darbeleriyle rejimi ve ülkeyi perişan ettiler.
Türkiye bütün müdahalelere direndi.
Kitleler Erdoğan'ın arkasında durdu ve bugüne geldi.
İlk bakışta...
On yıl içinde çok şey değişti gibi görünüyor, değil mi?
Ama şu noktada yanılmayalım...
Batı hep aynı Batı.
Doğu aynı Doğu.
Kuzey aynı Kuzey.
***
AYNA
Önce insan ahlakı kazan da, sonra melek huyu edinmeye heves edersin. ŞİRAZLI SADİ