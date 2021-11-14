"Çarparken hızlanarak vururdu bizi kendi kalbimiz." Rilke'nin bu dizesi duruyor bir sayfada.
Bir sonraki sayfada da Zariyat Suresi'nin 50. ayetinin ilk bölümü kayıtlı...
"Öyleyse Allah'a firar edin..."
Kim bilir neden, şimdi hatırlamıyorum: "Fe firru illallah"taki "firru"yu (firar, koşmak, iltica etmek) kırmızı kalemle yazmışım.
***
Sözünü ettiğim zaman geçen yazın başları...
Geceleri evlere kapanıp gündüzleri dışarı çıkmaya başladığımız...
Yanıma notebook'umu, not defterimi ve kitaplarımı alıp doğru Kanlıca'ya indiğim günler hani...
Havalar hızla ısınmıştı ama kuzeyden Boğaz'a giren serin rüzgârın önce Emirgan'a uğrayıp sonra bizim tarafa dönmesine bayılıyordum.
***
İşte o günlerden geçen haftaya kadar kullandığım sırt çantamı boşaltırken adını "Geçen yazın defteri"
koyduğum not defterimi de çıkardım.
Hatıralar üşüştü tabii...
Ama defterin bir köşesine Temmuz'un 28'inde büyük harfle ve biraz kırgın bir ifadeyle "Hatıralar ne işe yarar?"
diye yazmayı da ihmal etmemişim.
Oysa geçen yazı onlarla geçirdim.
Şükür ki, güzeldiler, iyiydiler, yaşandıkları anlar kadar hakikiydiler
ve beni ayakta tuttular.
***
Defter iki gündür elimin altında...
Çizimler de var.
Mesela bir sade kahve yanında da soda söylemişim.
Muhtemelen öğle ile ikindi arası bir vakit.
Kalkıp sayfaya Sarıkız soda şişesini ve tükenmez kalemimi çizmişim.
Altına da şu satırları yazmışım: "Alışkanlık... Tanışıklık... Sevmek.... Hepsi de 'Tanımak' imkânının müşfik katilleri... "
***
Franco BİFO Berardi okudum yaz boyunca.
Ondan bir iki cümle de var defterde...
Mesela soruyor...
Niye depresyon hepimizi sardı?
Niye böyle yaygın?
Sebebini şöyle açıklıyor: "Bilinç, dünyaya anlam verme becerisini kaybetti."
Ona göre tek tek ve genel depresyon
devam edecek, "çünkü bilgisayar mühendislerinin algoritması ve bize uygun buldukları hayat tasarımı gerçekten yaşamaya değer bir şey olamaz."
***
Ekim ayında...
Bir sayfanın ortasına kırmızı kalemle "Kelimelere fazla mesai yaptırmamalı"
yazmışım.
Manidar...
O halde yazımı burada kesip geçen yazın defterini de rafa kaldırayım.