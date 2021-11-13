2020 ilkbaharıydı. Hayatın kapatılmasına karşı çıkan bir avuç insandık... Psikolojik ve sosyal sonuçlarını geçtim, akla hayale gelmeyecek ekonomik sonuçlara yol açmasından endişeliydik. "Çin'de bir iş dönüyor, bu videolardaki görüntüler gerçek olamaz" dedik, güldüler, marjinal saydılar. Şimdi tersini düşünen kalmadı! Hatırlayın, serinkanlı İngilizler ve akılcı Almanlar panik içinde otoparklara sahra hastaneleri kurdular ama beş ay sonra o hastanelerin sessiz sedasız kapatıldığını kimse haber yapmadı. Sonucu görüyorsunuz. Virüs zaten aşıları bile takmıyor, bildiği yolda ilerliyor. Gıda ve ihtiyaç malzemeleri tedarik zinciri koptu. Dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyonun geçici olacağını söyleyen tek bir ekonomist bile kalmadı. Dev ketçap ve mayonez firması bile "Çok sert bir yokluk geliyor" açıklaması yaptı... Şimdi soruyorum: 2022'nin muhtemel sarsıcı tablosu içinde 2020 Mart'ının "kurullar"ıyla işleri yürütebilir miyiz?

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Karşınızaa kesin inançlı tipler çıkarsa, uzun uzun onlara bakıp gülümseyin vesöyleyin. Sonra yürüyün gidin, yolunuza...

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İki yıl öncesine kadar İstanbul 'da bir yere araçla giderken kestirme yolları bilmek büyük avantajdı. Şimdi anlamı kalmadı. Her yol tıkalı, hiçbir yol gideceğin yere seni vaktinde ulaştırmıyor. Bu artıkndan çok daha farklı bir olay.

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Bana kalırsa şu çok ciddi bir soru:

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Yok! Hayır! Reuters 'in geçtiğihaberini okumayacağım... Bu ciddi felaket haberi yerine gidip makarna yapmayı tercih ederim. Gluten konusunu hiç açmayın; dişe dokunur (al dente) kıvamda ve sosu hoş bir makarna her zaman etkili birdır.

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