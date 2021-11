Fransızlar, İngiltere'den hiç haz etmezler...

İngilizler de Fransa'ya gıcıktır.

İtalyanlar ara ara sorarlar kendilerine; Almanya'ya mı düşman olmalı, yoksa Fransa'nın kibirli hallerine mi savaş açmalı?

Rusya deseniz...

Doğusuyla batısıyla bütün Avrupa için hep bir şüphe ve korku kaynağıdır; her an "düşman"a dönüşebilecek bir ülke gözüyle bakılır.

Uzaktan "kanka" sanılan Norveçliler ve İsveçliler arasında bile bir soğukluk vardır. Norveç'i sevmeyen İsveçli çoktur.

***

Tarihtir, coğrafyadır, olur böyle şeyler...Fransızların geniş bir kesiminin baskın biçimde Fransa düşmanlığından söz ederseniz, komik olursunuz.Bir İngiliz'in gittiği okullarda Birleşik Krallık düşmanı olarak yetiştirilebileceğini aklınızdan bile geçiremezsiniz.Bir Alman partisi olacak da sürekli Almanya'ya düşmanca tutumlar takınacak!Şaka mı yapıyorsunuz?Siyasetçidir, gazetecidir, sosyal medya gevezesidir, iş adamıdır, öğrencidir, öğretmendir; bu ülkenin insanıdır veDaima ülkesini horlar, yapılan her iyi şeyi kötüler..."ı bile..."ni bile aşağılar..

***

Erdoğan'a muhalefet, hükümete muhalefet bahanesi ardında hızla gelişen ve kendine özgü bir popüler kültür üreten bir şeyden söz ediyorum.

Sadece siyaset medyasına değil, dijital platformlara baktığımda da bu atmosferin yayıldığını görüyorum.

İnsan bazen ağzı açık hayretle bakıyor olup bitene ve içinden soruyor; "bu insanlar nasıl bu kadar kendi ülkelerinden nefret edebilirler?"

En fenası şu ki...

Türklerin kendi ülkelerine düşmanlaştırılmaları artık iyiden iyiye politize ediliyor; bir "çıkış" projesi haline getirilmek isteniyor.

Adına "muhalefet" denilen ittifak bu konuda zirve yaptı.

Misyonları baştan aşağı bu olabilir mi?

Düşünmek gerek.

***



NOT DEFTERİ

"Her şey sırasında ve zamanında," diye düşünüyor: Sırasını ve zamanını bir geçirdin mi, her şey boş. (TARIK BUĞRA / Yağmuru Beklerken)