Haşmet Babaoğlu | Siz bilirsiniz!

Konu veya kişi ne kadar "ağır" olursa olsun...
Onları hafife almanın hafifliği nasıl da hafifleticidir!
İnsan kuş gibi olur!
Ama söylemiş olayım, bu tavır insanı biraz da "kuş kafa" yapar.
***Mesela Bill Gates üzerine sosyal medyada şüpheci bir iki satır karalayın...
***Malum, bir Çin devleti, bir de Gates tarım arazisi manyağı olup çıktı.
***
Yapay et meselesi de öyle...
Malum, "iklim mücadelesi" üzerine kitabında en hızlı çözümlerden birinin et endüstrisini tasfiye etmek olduğunu iddia etmişti Bill Gates.
Peki yapay et üretiminin en hızlı şirketlerinden Impossible Foods kimler tarafından kuruldu?
Cevap: Bill Gates ve Jeff Bezos.
Komplo momplo değil, gerçek.
Ama hiç mi bu konu üzerinde durup düşünmeyelim?
Ne yani? Hiç mi bu adamların Türkiye bağlantılarını merak etmeyelim?
Tamam!
Kemal Bey'in dün söylediğini bugün inkâr etmesi üzerinde durmayı daha çok seviyorsunuz, biliyorum.
On yıldır böyle...
Siz bilirsiniz...
***
NOT DEFTERİ
Gökdelen bina değildi, o yüzden bina sakinleri de yoktu. Gökdelen, izolasyon içinde yaşayan bireylere hizmet için tasarlanmış dev bir makineydi. (GEORGE BALLARD / Gökdelen)
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