İki kez Kovid'e yakalandıktan sonra öyle "iyileşti" ki Boris Johnson...

Artık küreselcilerin ondan talep ettiği korku söylemlerini hiç sektirmiyor.

Nitekim tam G20 için Roma'ya gitmişken...

Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hatırlatmayı ihmal etmedi.

Dedi ki...

"İklim değişikliğini durduramazsak, uygarlığımız tıpkı Roma İmparatorluğu gibi hızla çökebilir."

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Roma öyle mi çöktü?Hatta Roma iddia edildiği gibi çöktü mü?"Yalan tarih" dünyasında bunları konuşmak zor iş.Zaten Johnson'un derdi de o değil...Johnson ve benzerlerinin istediği tek şey insanlığın pandemi yoluyla içine itildiği"nden uzun bir süre çıkmaması...Sistem ne mi?200 yıldır "" dedikleri şey...Eğer radikal bir çark yapılabilir ve kapitalizm tazelenirse...

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Şunu da söylemiş Birleşik Krallık Başbakanı: "Uygarlık ve toplum ileri olduğu kadar geriye de gidebilir veolağanüstü hızlı olabilir."Bak sen!Hep "ilerliyor"dunuz...Şimdi ne oldu da geriye gitmekten söz eder oldunuz?" de hegemonların bir ""si olmasın sakın!

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Boris Johnson'ın sözlerinin arasına sıkışmış iki kelime dikkat çekiyor.Hepsinde aynı aslında.Hem fark edilsin, hem de üzerinde çok durulmadan hemen "iklim değişikliği" konuşulsun istiyorlar çünkü...Esas hikaye bu arkadaşlar!Konuşmaya mecalimiz ve cesaretimiz varsa, bu iki kelimenin üzerindenkonuşmalıyız.

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Roma (Batı Roma yani) nasıl çökmüştü?

Çok teori var...

Bazı tarihçiler "Barbar akınları"ndan söz ederler.

Şimdi oturup düşünmeli...

Bugünün "barbarları" kimlerdir?

Hangi akınlardan korkuyor Batı?

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NOT DEFTERİ

2009 yılında dünyanın ikinci büyük zengini Warren Buffett'in şöyle dediği söylenir: "Sınıf savaşı elbette var. Ancak savaşan benim sınıfım ve kazanıyoruz." (ZYGMUNT BAUMAN / Bu Bir Günlük Değildir)