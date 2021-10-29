Arızi şoklar...

Deyim bu.

Yani şoklar var olmasına varlar da...

Gelip geçiciler...

Esasa ilişkin değil, sonradan olma şeyler...

Hükümetler, merkez bankaları başkanları, finans yorumcuları bu deyimi çok seviyor.

Dünkü basın toplantısında bizim TCMB Başkanımız Kavcıoğlu da sürekli lafı "arızi şoklar"a getirdi.

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Ama durup dile getireceğiniz tek bir sorudan daha şok niteliğindedir.Ne o soru?Madem artıkden söz ediyorsunuz...Madem "Dünya asla eskisi gibi olmayacak" diyorsunuz...Madem iş sadece bir sağlık sorunundan ibaret (ki böyle olmadığını 2020 Mart'ından beri yazıp çiziyoruz) kalmadı, bambaşka bir yere gidiyor...Mademna da onay veriyoruz...O halde bu şoklarolabilir mi,kalabilir mi?Cevabı net...Hayır!

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Her şeyi söylüyorsunuz ama söylemiyor gibi yaparak...Kemoterapiye gönderdiği hastasına çekeceği aktüel sıkıntıları anlatmak yerinedeyip gülümseyen bir hekim gibi davranıyor finans dili...Yalnız dil mi sorun?Hayır!Konuşan ister FED Başkanı olsun, ister Avrupa Merkez Bankası Başkanı olsun, ister Kavcıoğlu olsun...Hatta TV'lerdeki finans yorumcuları da...Onları dinlediğim her seferinde global para politikalarınından ne kadar uzak bir alan olduğunu bir kez daha idrak ediyorum.

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Ve şimdi üzerine uzun uzadıya yazmak da var ama...Şukavramı da ne berbat şey...Kapitalizm bu işlerin böyle sürdürülemeyeceğini, artık bu işin altından kalkamadığını hangi terim üzerinden anlatıyor, dersiniz...Tabii ki, "sürdürülebilirlik" üzerinden...

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Günümüzde Merkez Bankası Başkanlığı yapmak zor iş.

Kavcıoğlu için kolaylıklar diliyorum!

Lakin en zoru "sade insan" olmak...

Çünkü "sade insan" dediğimiz varlık, makro ekonomi politikaları karşısında pek "mikro" kaldı.

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NOT DEFTERİ

Eninde sonunda başımıza geleceklerin ne olduğunu biliriz, tek bilmediğimiz şey hangi koşullarda ya da ne zaman onlarla yüzleşeceğimizdir. (CARLOS FUENTES / Terra Nostra)