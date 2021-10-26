Bazı arkadaşlar iki yıldır ne olup bittiğini anlayamıyorlar sanırım...

Ya da anlamak istemiyorlar.

Bir kere şunu bilelim...

Milletine bağlı olanlar milletin sıkıntılarını kulak arkası edemez.

Krizler, sağlam duruşla aşılır.

Ve sağlam duruş, gerçeklere evirmeden çevirmeden bakabilmektir.

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İnsanlar hayat pahalılığından şikâyet ediyorsa, orada bir dur arkadaş!diye durumu hafife almayakalkmak da neyin nesi?Cep telefonu dediğin günümüzün gözü, aklı, eli, kolu, bacağı...Daha düne kadar bu ülkenin gençleri o telefonlardan öğrenim görüyor, öğretmenleri ders veriyordu, unuttunuz mu?Halk o telefonlarla hem iş hem günlük hayatını sürdürüyor.HES kodun o telefonlardan görülüyor.Ha bir de,sosyal medyada insanlaradiye çemkirenvar ki, o konuyu hiç açmayayım.

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Ülkemiz bir yana...Yahu bir dünyaya bakın!Aşınızı oldunuz, Kovid movid hiç dert olmadı, kira sorununuz falan hiç yok, şimdi yan gelip yattığınız yerden siyaset üzerine bir tarafınızdan sallama aşamasına mı geçtiniz?Bütün dünyada orta sınıf ağır dayak yiyor, farkında mısınız?Mesela Brezilya...Etin anavatanı sayılabilecek ülkede et tüketiminde yüzde 40 azalma var, yerini yumurta yiyerek doldurmaya çalışıyor şimdi insanlar.FordBrezilya'daki fabrikalarınıgelecek yıl kapatmaya hazırlanıyor.Ve elbette bu ülkede teneke mahallelerde yaşayanların da cep telefonları var, bilmem anlatabildim mi?

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Bizdeki arkadaşları (kendilerini biliyorlar) uyarayım...

Süleyman Seyfi Öğün'ün dediği gibi, "Orta sınıf tarihin en mızıkçı sınıfıdır." Yine unutmamalı ki, her ülkede borç sarmalının en şişkin fakat güvenilmez sınıfı da orta sınıftır.

Pandemi, Türkiye de dahil, dünyanın her yerinde orta sınıfı vurduysa, orada bir durup düşünmek gerekir.

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AYNA

Dışına bakarak içyüzü okunamaz insanın, mektupta neler olduğunu ancak yazan bilir. ŞİRAZLI SADİ