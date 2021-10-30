Parayı bir kez konuşturmaya başladın mı, sonra "Hani sohbet edecektik, beni susturdun!" diye söylenmek fayda etmez... İngilizlerin ünlü kulübü Newcastle United'ı Prens Selman'ın yönettiği Suudi Kamu Yatırım Fonu aldı ya, bazı taraftarlar dertliymiş; "Böyle olmasını istemiyorduk" diyorlarmış. Tabii eski patron İngiliz milyarderken, sorun yok diye düşünüyorlardı. Paranın para, patronun patron, patronlar arasında alışverişin işin doğası olduğunu unutmuşlardı. Yine unuturlar! Prens Selman öyle transferler yapar ki, şimdi ağlaşan taraftarlar ateşli Suudi savunucusu olup çıkarlar.

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Para konuşursa dedim ya, aklıma geldi.İçinde oteller, restoranlar, iş merkezleri, daireler bulunuyor.şöyle anlatıyor "Mitomani" adlı kitabında: "Yolu Shard'dan geçen Arap şeyhlerinin, Rus oligarkların, Amerikalı CEO'ların, birbirlerini ve emirlerini bekleyen Polonyalı resepsiyon görevlisini anlamamaları hiç önemli değil. Para onlar adına konuşur."

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Facebookadını değiştirdiğini açıklıyor. Metaversedünyasına (yani bir tür çok boyutlusanal gerçekliğe) geçiş olarak adını"Meta" koyuyor. Bizim dijital teknolojidergilerimize ise okurlardanyorumlar geliyor:

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Eski günlerdeki gibi sinemaya gittim geçtiğimiz günlerde. Hele film öncesi Beyoğlu çevresinde turlamak pek iyi geldi.Biri aylardır vizyona girmesi beklenendu. Çok etkileyici elbette. Üzerine söylenecek, yazılacak çok şey var, yazarım... Diğeri çok farklı bir film. Türk, İspanyol, Fransız ortak yapımı bir İspanyol filmi. Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi: AdıHiç profesyonel oyuncu kullanılmadan çekilmiş çok değerli bir çalışma.

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Notlarıma futbolla başladım. O halde şu notu düşmek de boynumun borcu. Nihayet, biri yazmalı dediğim bir kitap masamda:Meraklısı'in bu çalışmasını mutlaka edinmeli. Dikkat! Vadi Yayınları'ndan çıkan kitap asla tribünlere oynamıyor!