Parayı bir kez konuşturmaya başladın mı, sonra "Hani sohbet edecektik, beni susturdun!" diye söylenmek fayda etmez... İngilizlerin ünlü kulübü Newcastle United'ı Prens Selman'ın yönettiği Suudi Kamu Yatırım Fonu aldı ya, bazı taraftarlar dertliymiş; "Böyle olmasını istemiyorduk" diyorlarmış. Tabii eski patron İngiliz milyarderken, sorun yok diye düşünüyorlardı. Paranın para, patronun patron, patronlar arasında alışverişin işin doğası olduğunu unutmuşlardı. Yine unuturlar! Prens Selman öyle transferler yapar ki, şimdi ağlaşan taraftarlar ateşli Suudi savunucusu olup çıkarlar.
***Para konuşursa dedim ya, aklıma geldi. Londra'da bir tür Babil kulesi var, malum. The Shard. İçinde oteller, restoranlar, iş merkezleri, daireler bulunuyor. Peter Conrad şöyle anlatıyor "Mitomani" adlı kitabında: "Yolu Shard'dan geçen Arap şeyhlerinin, Rus oligarkların, Amerikalı CEO'ların, birbirlerini ve emirlerini bekleyen Polonyalı resepsiyon görevlisini anlamamaları hiç önemli değil. Para onlar adına konuşur."
***Ohooo bu kafayla olmaz! Z kuşağı bu mu yoksa!.. Facebook adını değiştirdiğini açıklıyor. Metaverse dünyasına (yani bir tür çok boyutlu sanal gerçekliğe) geçiş olarak adını "Meta" koyuyor. Bizim dijital teknoloji dergilerimize ise okurlardan "dünyadan bihaber" yorumlar geliyor: "Metabook mu olmuş, MacBook gibi, MacBook Pro da gelir mi?"; "Yaş ilerledikçe Zuckerberg bunuyor mu?"
***Eski günlerdeki gibi sinemaya gittim geçtiğimiz günlerde. Hele film öncesi Beyoğlu çevresinde turlamak pek iyi geldi. İki film izledim. Biri aylardır vizyona girmesi beklenen "Dune"du. Çok etkileyici elbette. Üzerine söylenecek, yazılacak çok şey var, yazarım... Diğeri çok farklı bir film. Türk, İspanyol, Fransız ortak yapımı bir İspanyol filmi. Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi: Adı "Kutsal Ruh/The Sacred Spirit." Hiç profesyonel oyuncu kullanılmadan çekilmiş çok değerli bir çalışma.
***Notlarıma futbolla başladım. O halde şu notu düşmek de boynumun borcu. Nihayet, biri yazmalı dediğim bir kitap masamda: "Muharebe Alanından Oyun Alanına-Din, Harp, Futbol." Meraklısı Ferdi Ertekin'in bu çalışmasını mutlaka edinmeli. Dikkat! Vadi Yayınları'ndan çıkan kitap asla tribünlere oynamıyor!